Сибиряк отсудил у коммунальщиков 120 тысяч за падение у подъезда

Управляющая компания по решению суда выплатила 120 тысяч рублей жителю Новокузнецка, который травмировался, поскользнувшись на льду во дворе.

Около пяти часов вечера мужчина вышел из подъезда многоэтажки, сделал несколько шагов и рухнул на обледеневшую площадку у крыльца. Телесные повреждения оказались настолько серьезными, что понадобилась операция. А потом еще долго пришлось сидеть на больничном.

Когда пострадавшему немного полегчало, он обратился в управляющую компанию "Любимый город" с требованием возместить моральный и материальный вред. Мужчина оценил свои страдания в 200 тысяч рублей. Но УК не выплатила ни копейки - пришлось идти в суд.

Как следует из материалов дела, которое рассмотрел Центральный районный суд Новокузнецка, истец потребовал взыскать с ответчика еще и штраф - за отказ от добровольной компенсации ущерба. И ответчик не смог доказать свою невиновность. Представленные УК акты выполненных работ гласили, что двор, где произошел несчастный случай, убирали с помощью спецтехники. При этом свидетели, лично не заинтересованные в исходе дела, в один голос заявили: сотрудники компании, которая обязана следить за состоянием общедомового имущества, не только плохо очищали территорию у входа в подъезд от наледи, но и песком посыпали кое-как.

В итоге причинно-следственная связь между некачественной работой УК и роковым падением была установлена. В пользу истца с "Любимого города" решили взыскать восемьдесят тысяч рублей компенсации морального вреда, сорок тысяч рублей штрафа и госпошлину - шесть тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель постановил обратить взыскание на денежные средства, размещенные на банковских счетах организации-должника, а также запретить регистрационные действия в отношении ее транспортных средств. Задолженность выплачена в полном объеме, - сообщила главный специалист - эксперт по взаимодействию со СМИ регионального УФССП России Наталья Прокофьева.