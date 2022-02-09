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Рубрика: Происшествия

Сибиряк отсудил у коммунальщиков 120 тысяч за падение у подъезда

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 29(8677)
Управляющая компания по решению суда выплатила 120 тысяч рублей жителю Новокузнецка, который травмировался, поскользнувшись на льду во дворе.

Около пяти часов вечера мужчина вышел из подъезда многоэтажки, сделал несколько шагов и рухнул на обледеневшую площадку у крыльца. Телесные повреждения оказались настолько серьезными, что понадобилась операция. А потом еще долго пришлось сидеть на больничном.

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Когда пострадавшему немного полегчало, он обратился в управляющую компанию "Любимый город" с требованием возместить моральный и материальный вред. Мужчина оценил свои страдания в 200 тысяч рублей. Но УК не выплатила ни копейки - пришлось идти в суд.

Как следует из материалов дела, которое рассмотрел Центральный районный суд Новокузнецка, истец потребовал взыскать с ответчика еще и штраф - за отказ от добровольной компенсации ущерба. И ответчик не смог доказать свою невиновность. Представленные УК акты выполненных работ гласили, что двор, где произошел несчастный случай, убирали с помощью спецтехники. При этом свидетели, лично не заинтересованные в исходе дела, в один голос заявили: сотрудники компании, которая обязана следить за состоянием общедомового имущества, не только плохо очищали территорию у входа в подъезд от наледи, но и песком посыпали кое-как.

В итоге причинно-следственная связь между некачественной работой УК и роковым падением была установлена. В пользу истца с "Любимого города" решили взыскать восемьдесят тысяч рублей компенсации морального вреда, сорок тысяч рублей штрафа и госпошлину - шесть тысяч рублей.

- Судебный пристав-исполнитель постановил обратить взыскание на денежные средства, размещенные на банковских счетах организации-должника, а также запретить регистрационные действия в отношении ее транспортных средств. Задолженность выплачена в полном объеме, - сообщила главный специалист - эксперт по взаимодействию со СМИ регионального УФССП России Наталья Прокофьева.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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