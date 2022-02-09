Судьи в личных интересах заставили сотовую компанию выдать данные абонентов

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила Следственному комитету РФ возбудить уголовное дело в отношении двух бывших судей из Новосибирской области. Соответствующее ходатайство председателя СК РФ Александра Бастрыкина коллегия накануне удовлетворила.

Сама история, за которую на скамье подсудимых вскоре окажутся бывшие судьи, произошла еще в 2013 году. Действующая в тот момент мировая судья 2-го судебного участка судебного района города Оби Новосибирской области Татьяна Лисина (Антонова) наняла частного детектива, чтобы он помог найти ее пропавшую собаку . Рыжий бордоский дог по кличке Зидан неоднократно побеждал на конкурсах и был любимцем хозяйки.

Лисина отправила питомца с сопровождающим на очередную выставку собак в Казахстан, а в дороге пес пропал. Судья заподозрила, что побег пса, а вернее, как сочла она - похищение, было спланировано недоброжелателями.

Для их разоблачения судья и наняла сыщика. А чтобы помочь ему в поисках пса, изготовила судебные постановления, по которым оператор мобильной связи выдал данные о телефонных соединениях нескольких абонентов. Частному детективу Лисина передала детализацию телефонных разговоров 5 человек. Позже выяснилось, что для подготовки судебных постановлений о выдаче данных этих абонентов Лисина также обращалась к подруге - мировой судье Тамаре Кошлак. Впоследствии та пошла на повышение и заняла должность председателя Купинского суда Новосибирской области. Затем ушла в отставку.

ВККС дала разрешение на возбуждение уголовного дела и в отношении экс-судьи Кошлак. Ей вменяется только превышение должностных полномочий. А Лисиной к этой же статье добавили "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений".

Уголовные дела в отношении судей в последнее время возбуждают нередко. Привлечь их к уголовной ответственности может только председатель СКР и только после одобрения такого решения ВККС

К слову, пса, из-за которого под следствием оказались две бывшие судьи, так и не нашли.

Стоит отметить, что уголовные дела в отношении судей в последнее время возбуждают нередко. Но поскольку вершители правосудия являются спецсубъектами, привлечь их к уголовной ответственность уполномочен только председатель Следственного комитета РФ. И только после того, как его ходатайство будет рассмотрено и одобрено ВККС.

В свежем списке судей, в отношении которых Александр Бастрыкин захотел расследовать дела, кроме двух представительниц Фемиды из Новосибирской области, с превышением полномочий разыскивавших собаку, фигурирует судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский. Ему грозит обвинение за совершение ДТП с тяжкими последствиями. Судья весной 2020 года на внедорожнике сбил 29-летнего велосипедиста и покинул место ДТП. За жизнь велосипедиста врачи боролись 4,5 месяца, но он в итоге скончался от полученных травм.