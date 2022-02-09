В Норильске найдены мертвыми пропавшие накануне юноша и девушка

Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью в Норильске двух подростков. Их тела найдены в гаражном массиве с признаками отравления угарным газом, рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю.

По информации правоохранительных органов, 16-летнюю девушку и ее друга годом моложе обнаружили вечером 8 февраля в гараже недалеко от дома на Вальковском шоссе Норильска без признаков насильственной смерти. Тела нашел в автомобиле ВАЗ отец девушки. В бензобаке машины не было топлива.

В Следственном комитете рассказали, что подростки ушли из дома 6 февраля. Взрослые полагали, что дети гостят друг у друга.