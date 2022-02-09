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09.02.2022 09:36
Рубрика: Власть

В Новосибирской области расширили возможности семейного капитала

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Многодетным семьям, проживающим в Новосибирской области, в наступившем году доступны восемь направлений областного семейного капитала.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Как сообщила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева, в 2022 году размер сертификата областного семейного капитала составляет 116648,61 рублей.

Фото: Татьяна Кравченко
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Чаще всего многодетные семьи направляют средства сертификата на улучшение жилищных условий. Также популярно направление - приобретение автотранспорта.

- Ежегодно мы анализируем обращения жителей региона в части направлений использования финансовых средств. На сегодняшний день семьи могут выбрать из восьми направлений, - отметила министр.

В ведомстве сообщили, что с 2012 года, когда начала действовать данная мера поддержки, сертификат получили 43 406 многодетных семей региона. Выплатой воспользовались 30 854 семей.

Согласно статистике чуть более 21 тысячи родителей использовали выделенные средства на решение жилищного вопроса, 7 937 семей купили машину. Кроме того, на областные средства семьи покупают сельскохозяйственную и компьютерную технику, направляют сертификат на обучение детей, социальную интеграцию в общество ребенка-инвалида, формирование накопительной части трудовой пенсии родителей, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения.

Предоставление областного семейного капитала находится на контроле министерства труда и соцразвития региона.

Подать заявление на сертификат многодетные семьи могут через портал "Госуслуг", а также МФЦ или центры социальной поддержки населения.

Телефон горячей линии: 8-800-100-00-82.

Справка "РГ"

Областной семейный капитал входит в перечень мер поддержки, которые реализуют по региональному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".

Подробная информация о мерах поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

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