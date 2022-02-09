В Новосибирской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

В Новосибирской области вводят дополнительные ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Соответствующее постановление правительства региона вышло 9 февраля.

Согласно документу в регионе приостанавливают проведение публичных, массовых мероприятий. Заселиться в гостиницы теперь можно, только предъявив действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию либо перенесенное в последние шесть месяцев заболевание, или отрицательный результат теста, проведенного не более чем за 48 часов до размещения в гостинице.

При этом лица, не достигшие возраста 18 лет, могут заселиться в гостиницы только при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на наличие СОVID-19.

Работодателям предписано обеспечить удаленный режим работы не менее чем для 30 процентов сотрудников.