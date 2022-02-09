Новосибирский вирусолог рассказал, как эволюционирует "омикрон"

Новый вариант штамма коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 "омикрон" ВА.2, которого еще не существует в Европе, будет более заразен, но менее патогенен по сравнению с нынешним вариантом. Такое предположение об эволюции омикрона высказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов на пресс-конференции в ТАСС.

- Значительных изменений, которые уже произошли в штамме "омикрон", практически никто не ожидал. Штамм накопил более 50 мутаций в белках. Пока мы имеем дело с вариантом "омикрона" ВА.1, он выявлен уже во всех странах и регионах России. Эволюция омикрон-штамма привела к появлению второго подварианта - BA.2. Эта ветвь пошла в сторону и, надо сказать, в не очень плохую. По крайней мере, этот подвариант не настолько заразнее, чем обычная ветвь BA.1. При этом, судя по предварительным имеющимся данным, он не вызывает более слабое заболевание, - сказал Сергей Нетесов.

Рано или поздно эволюция пойдет по тому пути, что новый вариант будет более заразен, но менее патогенен, считает ученый. Он отметил, что большей заразности от штамма коронавируса уже трудно ожидать, потому что "омикроном" заражаются люди, что называется, "с одного выдоха инфицированного человека".

Сергей Нетесов назвал главные симптомы заболевания "омикроном". Это першение в горле, заложенность носа, частые кашель и чихание, слабость и усталость, которые могут длиться до двух недель. Иногда люди испытывают ломоту тела и сильную либо пульсирующую головную боль. По симптомам это инфекция верхних дыхательных путей, уточнил специалист.

- Я уверен, что вакцина от "омикрона" нужна. Тенденция такова, что в основном болеют те, кто не вакцинирован, либо те, кто раньше не переносил никакого варианта коронавируса. Кардинального уменьшения патогенности мы пока особенно не видим, хотя наметки есть. Поэтому я бы предложил готовиться к тому, что "омикрон" будет эволюционировать, - сказал вирусолог. - Хотя возможности для эволюции не бесконечны, и "омикрон" должен снизить свою патогенность в ходе эволюции, как это произошло, например, со свиным гриппом в 2009 году. Там сначала показатель смертности был на уровне 0,2 процента, что в десять раз больше, чем при обычном гриппе. А потом смертность снизилась, и этот процент стал почти таким же, как при обычном гриппе, то есть 0,02 процента.

По данным ученого, на конец января в мире поставлено более 10,1 миллиарда прививок от COVID-19. Доля России - менее 0,3 миллиарда. На 31 января в России 52,2 процента от общего числа жителей вакцинировано первой дозой, 47,6 процента - второй. Это ниже, чем во многих других странах.