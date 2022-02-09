Вопрос читателям: К вам врач на чем приезжает?

Из-за пандемии нагрузка на врачей выросла в разы, особенно на участковых. В Омске местные власти приняли решение обеспечить медиков машинами такси для поездки к пациентам. В этих целях будет привлечено сто машин. Необходимые средства выделит региональная казна. Наш вопрос: К вам врач на чем приезжает?

Галина Мещерякова, бухгалтер, Новосибирск:

- К нам врач приезжает на "Мерседесе"! Моя пожилая мама не может ходить, на обследования ее приходится возить. У государственных поликлиник такой услуги нет. Поэтому заказываем автомобиль в частном медцентре. Приезжает бригада во главе с доктором, маму спускают с этажа и везут в больницу. По пути и давление могут измерить, и укол сделать. Очень дорого, но другого выхода нет.

Анастасия Перевозчикова, специалист по кадрам, Ижевск:

- Когда, заболев, я вызвала врача, наш участковый - на них очень велика нагрузка - появилась только на третий день, да не одна, а со священником! Оказалось, отец Владимир Шелих, настоятель одного из городских храмов, бесплатно на своей машине развозит врачей по адресам ковидных больных. Говорит, что не боится, так как сам уже переболел, а еще считает, что подхватить заразу легко и просто на каждом шагу, даже в магазине. А его помощь может кому-то спасет жизнь.

Светлана Малова, предприниматель, Нижний Новгород:

- Год назад мы с мужем перенесли ковид в тяжелой форме. Сами доехали до больницы и провели в ней полтора месяца. Выздоровев, я решила хоть что-то сделать для медиков и ожидающих их больных. За последние три месяца доставила медиков по 166 адресам, а также развезла лекарства 42 больным. А еще более десяти часов поработала санитаркой в "красной зоне". Сейчас я снова заболела, но как вылечусь, тут же снова начну развозить врачей.

Алена Банникова, сотрудник телеком-компании, Воронеж - Москва:

- Ко мне врач вообще не приехал. Почувствовала себя плохо, сдала ПЦР платно, получила положительный результат. Позвонила в столичный контакт-центр по ковиду, объяснила, что у меня воронежская прописка, назвала адрес, где живу в Москве. Велели ждать звонка из поликлиники. Через пару дней оставила заявку повторно. Со мной действительно связались из поликлиники - не дав слова вставить, собеседница сообщила, что я скоро выздоровею, перечислила список лекарств и... повесила трубку...

Галина Пашкевич, педагог, Кореличи:

- На автомобиле-трансформере. Я сама удивилась такому комфорту, когда, вызвав скорую, увидела у порога новенькую машину, которая при необходимости превращается в мини-фургон. Автомобиль оснащен всем необходимым для работы медиков. В машине есть кресло-каталка с функцией движения вперед-назад и фиксацией, место для кислородных баллонов, а также рентгенонегативные носилки и кресло-коляска. Вот это - настоящая забота!

Алена Бычко, историк, Барановичи:

- Я стараюсь не болеть: делаю зарядку по утрам, придерживаюсь здорового питания и соблюдаю противоковидные правила. Знаете, результат есть. Забыла, когда в последний раз обращалась к медикам. Но даже если заболею, буду добираться в поликлинику на своем автомобиле. Не стану врачей лишний раз беспокоить. Им сегодня очень трудно.

Анна Машкова, пенсионер, д. Конковичи, Петриковский район:

- На современной "Газели". В нашем районе около десятка сельских амбулаторий. И в каждой есть автомобиль, на котором врач общей практики может доехать даже в отдаленную деревню. Так что без медицинской помощи не останемся.