Жюри Olkhon Ice Fest назвало команды-участницы конкурса ледяных скульптур

Анималистичный стиль курганов Пазырыка, мотивы древних фигурок, созданных мастерами таинственного народа чудь, ледяная копия календаря охотника, жившего больше тысячи лет тому назад... Главная интрига приближающегося Olkhon Ice Fest раскрыта: стало известно, что именно увидят гости фестиваля, и выбраны команды, которые примут участие в конкурсе ледовых скульптур - центральном мероприятии Olkhon Ice Fest.

Напомним, в этом году Olkhon Ice Fest стал этапом чемпионата мира по ледовой скульптуре, так что борьба уже на этапе отбора эскизов была нешуточная.

Свои заявки прислали 45 команд со всей России, из Казахстана, Ирана и Монголии. Более 60 эскизов пришлось оценить жюри.

- Выбирать было сложно. Заявилось много равноценных команд мирового уровня. Поэтому оценка была очень строгой, - раскрыл критерии отбора Евгений Тимкович, арт-директор Olkhon Ice Fest. - Особенно важен был для нас подход к теме фестиваля - в этом году это "Из глубины веков". Мы обращали внимание на те работы, чьи авторы не просто представили свои ассоциации на тему древности, а всерьез поработали с артефактами, изучали их, осмысливали.

Так в финал прошла команда "Сарматы" (Лев Брюханов и Мария Соловатова) со скульптурой "Оттаявшая легенда" по мотивам пазырыкской культуры, известной по находкам из знаменитых курганов Горного Алтая. Одобрение жюри и путевку на фестиваль получила ледяная копия промыслового календаря древнего охотника, жившего когда-то на территории современной Республики Коми, представленная сочинцами Аленой и Сергеем Корольковыми. Авторы назвали свою работу "Из века в век".

- Некоторые мастера работали с шаманскими мотивами - ритуальными фигурками сэвэнов, в которые, по поверьям, может вселиться дух. Другие использовали петроглифы Шишкинских писаниц и наследие хунну. Удивительно, но когда изучаешь работы, вдохновленные архаичными культурами, бытовавшими в разное время и в разных точках страны, замечаешь, что у них есть нечто общее - первобытный архетип, который заложен в бессознательном народов и который интуитивно понятен и современным людям, - отмечает Евгений Тимкович.

На Ольхон приедут восемь команд - из Саха (Якутии), Хабаровска, Перми, Сочи, Екатеринбурга, Сергиева Посада, Ижевска и даже из Монголии. 14 февраля они приступят к работе - ледовым скульпторам предстоит за пять дней воплотить свои эскизы. Заготовка и расстановка ледяных блоков идет вовсю, несмотря на морозы: ночами температура опускается до минус 35 градусов. Техника не всегда выдерживает такие условия, но люди продолжают трудиться.

Тем временем местные мастера готовят площадку для фестиваля. Как рассказали "Российской газете", ее центром станет ледяной кромлех. Кромлехи - круги из каменных глыб, поставленных вертикально: это одни из древнейших сооружений человека, дошедших из бронзового века до наших дней. Самый знаменитый кромлех - Стоунхендж.

Получится очень символично - один из древнейших артефактов на льду самого древнего озера.

Ледяной кромлех украсят петроглифами. А в центре композиции будет переливаться всеми оттенками огненно-красного ледяной очаг. Его окружат блоки с вмороженными в них корягами. Эта техника называется дрифтвуд. Она должна создавать ощущение стихийности в четко выстроенном и геометрически выверенном ледовом городке.

- За каждой авторской скульптурой, конкурсной или оформительской, стоит не просто творческий порыв, но и большая аналитическая работа. И мы надеемся, что наш ледяной городок подарит гостям не только яркие эмоции, но и знания, подтолкнет к тому, чтобы задуматься: кто мы на этой планете, откуда мы и куда идем, - резюмирует Евгений Тимкович.

Прямая речь

Данил Цой и Илья Текин, команда "Мама-Анархия", Хабаровск:

- Мы принимали участие в Olkhon Ice Fest в прошлом году и остались довольны. Вдохновило место - красиво, просторно, солнечно. Порадовали кураторы, помогавшие с технической частью. Ведь фестиваль, в первую очередь, - это люди. В этом году подзадоривает и новый статус конкурса, и география участников.

Мы в своей скульптуре "Сон шамана" решили рассказать о народах Дальнего Востока. Кажется, что образ шамана избит, ведь это первое, что приходит в голову, когда речь заходит об этнике. Но если рассматривать культурные коды, то прежде всего нужно выделить религию - исходя из нее, можно сложить первоначальное мнение о культуре. А шаманизм - это ранняя форма религии, тесно связанная с магией и тотемами. В той или иной форме он существовал у большинства народов Земли. Это то, что в каком-то смысле нас объединяет.

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