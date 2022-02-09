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09.02.2022 13:07
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд приговорил экс-прокурора Швецову к 12 годам за убийство следователя

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд в среду огласил приговор бывшему прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой. Оглашение вердикта заняло два дня.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Швецову признали виновной в подстрекательстве и пособничестве к совершению убийства следователя СК Александра Леонова. Мужчина был женат на сестре Швецовой, но потом развелся, что в конечном итоге и послужило причиной его убийства.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, суд назначил подсудимой наказание в виде 12 лет колонии общего режима и полтора года ограничения свободы. Кроме того, ее лишили званий "старший советник юстиции" и "заслуженный работник прокуратуры РФ".

По данным следствия, в 2012 году Швецова, которая на тот момент была прокурором Иристонского района Владикавказа, встретилась в Москве с главарем банды киллеров Асланом Гагиевым, известном в криминальных кругах как "Джако". Прокурор склонила его к совершению убийства бывшего мужа своей родной сестры Александра Леонова - следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Таким образом, как считает следствие, она желала помочь сестре избежать исков по разделу имущества на 25 млн рублей. Швецова передала Гагиеву фотографию Леонова и сообщила, где он живет. 12 сентября 2012 года на Западе Москвы члены банды Гагиева застрелили Леонова перед его домом на глазах гражданской супруги - столичной судьи Татьяны Адамовой.

По данным СК, в слежке и убийстве следователя участвовали пять членов банды Джако. Двое из них уже осуждены, третий - находится на скамье подсудимых, еще двое киллеров - в розыске. Следствие долго не могло выйти на заказчиков убийства Леонова, рассматривая, в том числе, версию убийства в связи с профессиональный деятельностью следователя. Дело сдвинулось с мертвой точки после того как заговорил и дал показания на прокурора Швецова один из арестованных бандитов - сподручных Гагиева.

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