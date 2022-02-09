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09.02.2022 21:33
Рубрика: Экономика

В Кизляре началась сборка вертолета собственной разработки

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
В дагестанском Кизляре сотрудники местного электромеханического завода приступили к сборке вертолета собственной разработки, который будет использоваться для нужд гражданской авиации.
На Кизлярском электромеханическом заводе изготовят все компоненты вертолета, кроме двигателя. Фото: концерн КЭМЗ На Кизлярском электромеханическом заводе изготовят все компоненты вертолета, кроме двигателя. Фото: концерн КЭМЗ
На Кизлярском электромеханическом заводе изготовят все компоненты вертолета, кроме двигателя. Фото: концерн КЭМЗ

Генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов рассказал корреспонденту "РГ", что сейчас идет производство основных узлов машины. На заводе планируют своими силами изготовить все компоненты, помимо двигателя, а уже через год начать испытания вертолета. Его характеристики позволяют проводить как пассажирские и грузовые перевозки, так и поисковые операции подразделений МЧС и правоохранительных органов, а также обучение курсантов летных училищ.

Фото: ОНФ Дагестана
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Ранее в Кизляре успешно прошел испытания изготовленный на этом же заводе многоцелевой четырехместный самолет "Альфа-КМ". Он неприхотлив в использовании, его можно посадить практически на любой грунт. Судно оборудовано спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить самолет на землю на парашюте.

Помимо помощи спасателям, правоохранителям и аграриям, собственное производство самолетов и вертолетов для малой авиации может дать существенный толчок развитию туристической отрасли Дагестана. Кроме традиционного отдыха на каспийском морском побережье гости республики совершают экскурсии по ее достопримечательностям, многие из которых расположены в горных районах. Но тут возникает немало транспортных проблем. Дорога на автомобиле из Махачкалы в одну сторону порой занимает не менее трех часов, и тут на помощь может прийти малая авиация.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала

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