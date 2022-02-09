В Кизляре началась сборка вертолета собственной разработки

Генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов рассказал корреспонденту "РГ", что сейчас идет производство основных узлов машины. На заводе планируют своими силами изготовить все компоненты, помимо двигателя, а уже через год начать испытания вертолета. Его характеристики позволяют проводить как пассажирские и грузовые перевозки, так и поисковые операции подразделений МЧС и правоохранительных органов, а также обучение курсантов летных училищ.
Ранее в Кизляре успешно прошел испытания изготовленный на этом же заводе многоцелевой четырехместный самолет "Альфа-КМ". Он неприхотлив в использовании, его можно посадить практически на любой грунт. Судно оборудовано спасательной системой, что позволяет при аварийной ситуации спустить самолет на землю на парашюте.
Помимо помощи спасателям, правоохранителям и аграриям, собственное производство самолетов и вертолетов для малой авиации может дать существенный толчок развитию туристической отрасли Дагестана. Кроме традиционного отдыха на каспийском морском побережье гости республики совершают экскурсии по ее достопримечательностям, многие из которых расположены в горных районах. Но тут возникает немало транспортных проблем. Дорога на автомобиле из Махачкалы в одну сторону порой занимает не менее трех часов, и тут на помощь может прийти малая авиация.