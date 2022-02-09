Андрей Прикотенко выпустил в Петербурге спектакль по Уэльбеку

Режиссер Андрей Прикотенко выпустил в театре "Приют комедианта" спектакль "Серотонин". Это российская премьера сценической версии одноименного романа (2019) современного французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Мишеля Уэльбека.

В главной роли актер Александринского театра Иван Волков. Его герой - успешный бизнес-консультант министерства сельского хозяйства 46-летний Флоран-Клод Лабруст - решает вырваться из скучной реальности, исчезнуть из утомившего его настоящего и отправиться в путешествие по Франции и своим воспоминаниям. И как следствие - размышления о возрасте, любви, измене, одиночестве, сексе… В постановке также заняты актеры София Никифорова, в очередь - Александр Кудренко, Олег Рязанцев (актер Малого драматического театра - Театра Европы).

Спектакль уже получил немало восторженных отзывов зрителей и критиков, вошел в топ лучших питерских спектаклей января, назван "удачей Андрея Прикотенко", "большим событием сезона", "обязательным к просмотру".

Корреспондент "Российской газеты" побеседовала с режиссером и с исполнителем главной роли, чья работа признана филигранной.

"Было сильное желание заниматься этим текстом"

Когда вы читали роман, сразу пришла идея поставить его на сцене? И именно на Ивана Волкова?

Андрей Прикотенко: Когда читаешь любой роман, у тебя, если ты режиссер, возникает мысль - как это можно поставить на сцене. "Серотонин", пожалуй, один из самых не сценических романов. Но было сильное желание заниматься этим текстом. Что-то такое в нем есть - очень созвучное моим актуальным ощущениям от жизни. Другое дело, что до рождения спектакля всегда очень долгий, сложный и никогда не предсказуемый путь. Это путь выбора сценографической идеи - результат сложной работы с художником. Выбор литературной композиции для сценической версии. Ну и работа с актерами, которая порой может изменить все твои первоначальные замыслы до неузнаваемости. Иван Волков в этом смысле оказался артистом, с которым процесс создания спектакля - это продолжение процесса поиска. Поиска формы и смыслов, звучания, интонации, внутренней жизни - мыслей персонажа.

Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"

Не могу сказать, что в нашей исключительной команде (Соня Никифорова, Саша Кудренко, Олег Рязанцев) мне с кем-то было сложнее. Время работы над этим спектаклем я запомню как время, в котором имел наслаждение общаться с тонкими, умными, талантливыми людьми и говорить с ними об окружающей нас действительности и о нас. Конечно, несравненно больший объем у Ивана. Если бы эта работа не оказалась в итоге работой в очень сплоченной команде - и Ивану было бы сложнее. У него очень непростая задача. Фактически ему необходимо создать на наших глазах сложнейшее, мучительно-рефлектирующее сознание современного европейского человека - "среднестатистического европейца", как его герой себя называет. И Иван Волков порой справляется с этой задачей блестяще. Ему удается вовлечь в сложную сеть размышлений зрителя, который очень ограничен в выразительных средствах. Сложная система мышления! И у Ивана случается чудо - она становится понятной. Иван - артист очень редких качеств, он соединяет в себе интеллектуальную мощь, такт, сильнейшее актерское обаяние и, конечно, высокое актерское мастерство. Я очень рад, что нас столкнула судьба в этой работе. Очень благодарен "Приюту комедианта", Виктору Михайловичу Минкову за то, что эта работа была задумана и состоялась. Хочется, чтобы у спектакля была счастливая сценическая судьба и, конечно, неугасающее внимание зрителей.

Справка "РГ"

Андрей Прикотенко - известный петербургский режиссер, обладатель "Золотой Маски", с 2017 года - главный режиссер Новосибирского драматического театра "Старый дом". Его спектакли в текущем репертуаре Московского театра Сатиры - "Операнищих", БДТ им. Товстоногова - "Калека с острова Инишмаан", "Лето одного года", Театра-фестиваля "Балтийский дом" - "Лерка", "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко", "Одиссея".

"Это был рискованный для меня шаг"

Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"

В Петербурге вы играете пьесы Ростана и Горького. И вот - современная проза. С удовольствием окунулись в работу?

Иван Волков: Худрук "Приюта комедианта" Виктор Минков дал прочитать мне книгу Уэльбека и сказал, что режиссер Андрей Прикотенко хочет, чтобы я участвовал в спектакле "Серотонин". Прочитал и подумал: сложно представить, как это можно воплотить в театре. Знаю, что многим людям нравятся произведения этого автора, но мне показалось, что это далекая от меня история. А когда мы с Андреем встретились, он убедил меня. Я посмотрел в записи его спектакль "Идиот" (новосибирский театр "Старый дом"). Язык режиссера показался мне близким, и я согласился. Честно говоря, лет 15 назад я бы, скорее всего, отказался от этого предложения - не понимал, как это сделать. Так что это был рискованный для меня шаг. Эксперимент. Думаю, захотелось погрузиться во что-то новое, такое, что мне не свойственно. Это и шаг к внутреннему развитию, я обозначил для себя какие-то планки, которых нужно достичь.

Это практически ваш моноспектакль, театр одного актера, вы постоянно на сцене, у вас длинные монологи, все происходит в одном пространстве, нет сложных декораций. Пробовали прежде этот жанр?

Иван Волков: Нет. Разве что спектакль "Пчеловоды" вспомню, когда мы начинали работу с Николаем Рощиным (1997 год, группа "Корабль Дураков"), но там без текста… Да, моноспектакль играть непросто. В "Серотонине" у меня все-таки есть партнеры, это важно.

Вы пишете музыку, в Александринском театре - автор звукового оформления нескольких спектаклей. А тут за музыку отвечали не вы.

Иван Волков: Да, музыкой занимался Николай Якимов, он давно работает с Андреем Прикотенко. Замечательный музыкант, что называется - родственник, единокровник. Николай работал с нами удаленно - из Чехии, где сейчас живет.

Вы осознанно и окончательно переехали из Москвы в Петербург?

Иван Волков: Еще не переехал, пока нахожусь "на шпагате" между двух городов. В Москве семья, мама, дочка учится, так что все непросто.

Справка "РГ"

Иван Волков родился в Ленинграде. Сын актеров Николая Волкова-младшего и Ольги Волковой, внук Николая Волкова-старшего. Окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС), курс А. В. Бородина в 1997 году. В том же году вместе с Николаем Рощиным создал творческую группу, которая впоследствии стала государственным учреждением "Московский театр "А.Р.Т.О." (Актерское Режиссерское Театральное Общество). С 1997 по 2001 - актер театра клоунады Вячеслава Полунина. С 2001 по 2006 - актер театра "Современник".

Пишет музыку для кино ("Игра в модерн", "Дура", "Большая игра") и спектаклей (музыкальное оформление спектаклей А.Р.Т.О., Александринского театра).

На Основной сцене Александринского театра играет роль Сирано де Бержерака в спектакле Николая Рощина "Сирано де Бержерак". В 2020 году стал лауреатом премии "Золотая Маска" за эту роль. В 2021 году сыграл роль Павла Протасова в спектакле Николая Рощина "Дети солнца", номинирован за исполнение на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит".