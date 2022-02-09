Андрей Прикотенко выпустил в Петербурге спектакль по Уэльбеку

Новости

Росстат сообщил об изменении розничных цен на бензин 20:14
Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году 19:50
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный 19:44
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8% 19:39
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского 19:38
МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН 19:37
Датчане сенсационно обыграли Чехию на олимпийском хоккейном турнире 19:36
Торговые сети исполнили все предписания ФАС о снижении цен на продукты 19:20
Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест 19:15
На учении под Самарой колонну систем ПВО С-400 "Триумф" закрыли аэрозолям 19:07
Послом США в ФРГ впервые станет женщина 19:07
В России в 2021 году появилось более миллиона квартир 19:05
РПЦ призвала усилить юридическую ответственность за растление детей в соцсетях 19:03
ЕС предлагает России продолжить переговоры по ситуации на Украине 19:03
Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Москву 18:48
РПЦ выступила за участие религиозных деятелей в экспертизе проектов по духовным ценностям 18:47
Роспотребнадзор объяснил, чем опасны трансжиры для человека 18:29
В Минздраве рассказали, какие компании чаще завышают цены на ПЦР-тесты 18:29
В Госдуме хотят отрегулировать деятельность коучей 18:14
ФРГ выражает обеспокоенность заполненностью газохранилищ страны 18:10
Глава Росавиации рассказал о ходе сертификации Boeing 737 MAX 18:05
Депутат ГД высмеял заявление Валенсы о нападении на РФ 18:02
Депутат Рашкин не пришел в суд из-за положительного теста на COVID-19 18:00
Верховный суд РФ: Религиозные обряды не могут считаться экстремизмом 17:55
Захарова призвала представителей Запада посетить ДНР и ЛНР 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 18:43
Рубрика: Культура

Андрей Прикотенко выпустил в Петербурге спектакль по Уэльбеку

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Режиссер Андрей Прикотенко выпустил в театре "Приют комедианта" спектакль "Серотонин". Это российская премьера сценической версии одноименного романа (2019) современного французского писателя, лауреата Гонкуровской премии Мишеля Уэльбека.
Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта" Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"
Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"

В главной роли актер Александринского театра Иван Волков. Его герой - успешный бизнес-консультант министерства сельского хозяйства 46-летний Флоран-Клод Лабруст - решает вырваться из скучной реальности, исчезнуть из утомившего его настоящего и отправиться в путешествие по Франции и своим воспоминаниям. И как следствие - размышления о возрасте, любви, измене, одиночестве, сексе… В постановке также заняты актеры София Никифорова, в очередь - Александр Кудренко, Олег Рязанцев (актер Малого драматического театра - Театра Европы).

Фото: Варвара Баскова-Карпова/ пресс-центр фестиваля "Пять вечеров"
На Володинском фестивале в Петербурге покажут спектакли, кино и проведут "Первую читку"

Спектакль уже получил немало восторженных отзывов зрителей и критиков, вошел в топ лучших питерских спектаклей января, назван "удачей Андрея Прикотенко", "большим событием сезона", "обязательным к просмотру".

Корреспондент "Российской газеты" побеседовала с режиссером и с исполнителем главной роли, чья работа признана филигранной.

"Было сильное желание заниматься этим текстом"

Когда вы читали роман, сразу пришла идея поставить его на сцене? И именно на Ивана Волкова?

Андрей Прикотенко: Когда читаешь любой роман, у тебя, если ты режиссер, возникает мысль - как это можно поставить на сцене. "Серотонин", пожалуй, один из самых не сценических романов. Но было сильное желание заниматься этим текстом. Что-то такое в нем есть - очень созвучное моим актуальным ощущениям от жизни. Другое дело, что до рождения спектакля всегда очень долгий, сложный и никогда не предсказуемый путь. Это путь выбора сценографической идеи - результат сложной работы с художником. Выбор литературной композиции для сценической версии. Ну и работа с актерами, которая порой может изменить все твои первоначальные замыслы до неузнаваемости. Иван Волков в этом смысле оказался артистом, с которым процесс создания спектакля - это продолжение процесса поиска. Поиска формы и смыслов, звучания, интонации, внутренней жизни - мыслей персонажа.

Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"
Фото: Российский академический театр драмы имени Ф. Волкова
Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открыл прием заявок

Не могу сказать, что в нашей исключительной команде (Соня Никифорова, Саша Кудренко, Олег Рязанцев) мне с кем-то было сложнее. Время работы над этим спектаклем я запомню как время, в котором имел наслаждение общаться с тонкими, умными, талантливыми людьми и говорить с ними об окружающей нас действительности и о нас. Конечно, несравненно больший объем у Ивана. Если бы эта работа не оказалась в итоге работой в очень сплоченной команде - и Ивану было бы сложнее. У него очень непростая задача. Фактически ему необходимо создать на наших глазах сложнейшее, мучительно-рефлектирующее сознание современного европейского человека - "среднестатистического европейца", как его герой себя называет. И Иван Волков порой справляется с этой задачей блестяще. Ему удается вовлечь в сложную сеть размышлений зрителя, который очень ограничен в выразительных средствах. Сложная система мышления! И у Ивана случается чудо - она становится понятной. Иван - артист очень редких качеств, он соединяет в себе интеллектуальную мощь, такт, сильнейшее актерское обаяние и, конечно, высокое актерское мастерство. Я очень рад, что нас столкнула судьба в этой работе. Очень благодарен "Приюту комедианта", Виктору Михайловичу Минкову за то, что эта работа была задумана и состоялась. Хочется, чтобы у спектакля была счастливая сценическая судьба и, конечно, неугасающее внимание зрителей.

Справка "РГ"

Андрей Прикотенко - известный петербургский режиссер, обладатель "Золотой Маски", с 2017 года - главный режиссер Новосибирского драматического театра "Старый дом". Его спектакли в текущем репертуаре Московского театра Сатиры - "Операнищих", БДТ им. Товстоногова - "Калека с острова Инишмаан", "Лето одного года", Театра-фестиваля "Балтийский дом" - "Лерка", "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко", "Одиссея".

"Это был рискованный для меня шаг"

Спектакль "Серотонин". Фото: пресс-служба театра "Приют комедианта"

В Петербурге вы играете пьесы Ростана и Горького. И вот - современная проза. С удовольствием окунулись в работу?

Иван Волков: Худрук "Приюта комедианта" Виктор Минков дал прочитать мне книгу Уэльбека и сказал, что режиссер Андрей Прикотенко хочет, чтобы я участвовал в спектакле "Серотонин". Прочитал и подумал: сложно представить, как это можно воплотить в театре. Знаю, что многим людям нравятся произведения этого автора, но мне показалось, что это далекая от меня история. А когда мы с Андреем встретились, он убедил меня. Я посмотрел в записи его спектакль "Идиот" (новосибирский театр "Старый дом"). Язык режиссера показался мне близким, и я согласился. Честно говоря, лет 15 назад я бы, скорее всего, отказался от этого предложения - не понимал, как это сделать. Так что это был рискованный для меня шаг. Эксперимент. Думаю, захотелось погрузиться во что-то новое, такое, что мне не свойственно. Это и шаг к внутреннему развитию, я обозначил для себя какие-то планки, которых нужно достичь.

Это практически ваш моноспектакль, театр одного актера, вы постоянно на сцене, у вас длинные монологи, все происходит в одном пространстве, нет сложных декораций. Пробовали прежде этот жанр?

Фото: Мария Ковалева / Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии
Алексей Франдетти поставит в Театре Музкомедии мюзикл "Франкенштейн"

Иван Волков: Нет. Разве что спектакль "Пчеловоды" вспомню, когда мы начинали работу с Николаем Рощиным (1997 год, группа "Корабль Дураков"), но там без текста… Да, моноспектакль играть непросто. В "Серотонине" у меня все-таки есть партнеры, это важно.

Вы пишете музыку, в Александринском театре - автор звукового оформления нескольких спектаклей. А тут за музыку отвечали не вы.

Иван Волков: Да, музыкой занимался Николай Якимов, он давно работает с Андреем Прикотенко. Замечательный музыкант, что называется - родственник, единокровник. Николай работал с нами удаленно - из Чехии, где сейчас живет.

Вы осознанно и окончательно переехали из Москвы в Петербург?

Иван Волков: Еще не переехал, пока нахожусь "на шпагате" между двух городов. В Москве семья, мама, дочка учится, так что все непросто.

Справка "РГ"

Иван Волков родился в Ленинграде. Сын актеров Николая Волкова-младшего и Ольги Волковой, внук Николая Волкова-старшего. Окончил актерский факультет РАТИ (ГИТИС), курс А. В. Бородина в 1997 году. В том же году вместе с Николаем Рощиным создал творческую группу, которая впоследствии стала государственным учреждением "Московский театр "А.Р.Т.О." (Актерское Режиссерское Театральное Общество). С 1997 по 2001 - актер театра клоунады Вячеслава Полунина. С 2001 по 2006 - актер театра "Современник".

Пишет музыку для кино ("Игра в модерн", "Дура", "Большая игра") и спектаклей (музыкальное оформление спектаклей А.Р.Т.О., Александринского театра).

На Основной сцене Александринского театра играет роль Сирано де Бержерака в спектакле Николая Рощина "Сирано де Бержерак". В 2020 году стал лауреатом премии "Золотая Маска" за эту роль. В 2021 году сыграл роль Павла Протасова в спектакле Николая Рощина "Дети солнца", номинирован за исполнение на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга "Золотой софит".

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк

Главное сегодня

МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8%
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче на Олимпиаде
Песков назвал достаточными меры поддержки экономики
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса