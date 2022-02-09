Архангелогородку обвинили в истязании дочери за отказ читать и прогулки

В Архангельске 35-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в истязании своей дочери за непослушание, прогулки после школы и отказ читать книги.

Как сообщил СК по региону, обвиняемая истязала девочку несколько лет - с начала 2017-го по октябрь 2021 года. Когда это началось, ребенку было 11 лет. По данным следствия, мать била ее руками и ремнем, таскала за волосы, бросала в дочку книги и другие предметы. Девочка испытывала не только физические, но и психические страдания.

Однажды соседи услышали крики девочки, которая звала на помощь, и вызвали полицию.

Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре. Возможно, в будущем она будет жить с отцом, этот вопрос сейчас решается.

Ее мать не признала свою вину. На допросе она заявила, что избивала дочь в воспитательных целях.

Дело направлено в суд.