Эрмитаж сократит время работы из-за коронавируса

Главный музейный комплекс и Главный штаб Эрмитажа с 15 февраля изменят часы работы из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Как сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте", оба комплекса будут принимать посетителей с 11.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. При этом по субботам Зимний дворец и Главный штаб по-прежнему будут открыты до 20.00.

Вход в Зимний дворец Петра I пока закрыт для посетителей. Но остаются в силе дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки к 550-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера. Они будут проходить в соответствии с режимом работы Главного музейного комплекса.

Сейчас Эрмитаж принимает посетителей по средам, пятницам и субботам до 20.00, а по остальным дням, кроме понедельника, - до 19.00.