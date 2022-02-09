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09.02.2022 17:08
Рубрика: Культура

Эрмитаж сократит время работы из-за коронавируса

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Главный музейный комплекс и Главный штаб Эрмитажа с 15 февраля изменят часы работы из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в Петербурге.

Фото: предоставлены пресс-службой Эрмитажа
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Как сообщает музей на своей странице в соцсети "ВКонтакте", оба комплекса будут принимать посетителей с 11.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. При этом по субботам Зимний дворец и Главный штаб по-прежнему будут открыты до 20.00.

Вход в Зимний дворец Петра I пока закрыт для посетителей. Но остаются в силе дополнительные вечерние сеансы для посещения выставки к 550-летию со дня рождения Альбрехта Дюрера. Они будут проходить в соответствии с режимом работы Главного музейного комплекса.

Сейчас Эрмитаж принимает посетителей по средам, пятницам и субботам до 20.00, а по остальным дням, кроме понедельника, - до 19.00.

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