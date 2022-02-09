Главной темой Культурного форума-2022 может стать постпандемийная реальность

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме в 2022 году ждут сразу три страны-гостя, а одной из центральных тем может стать жизнь после пандемии. Об этом рассказали на встрече Ольги Любимовой с руководством крупнейшего культурного мероприятия.

"Мы заблаговременно начинаем подготовку к форуму, который, к сожалению, два года не проводился", - отметила министр культуры РФ.

По словам главы дирекции Санкт-Петербургского международного культурного форума Егора Москвина, предполагается, что в 2022 году программа сделает акцент на четырех основных направлениях: искусство, музеи и культурное наследие, кино, а также креативные индустрии.

"Мы хотим сосредоточиться на умеренном количестве мероприятий, пригласить интересных модераторов и точечно подобрать спикеров. Так мы сможем достигнуть качественного контента и высокой репутации форума", - отметил Москвин.

Он также рассказал, что впервые Культурный форум примет сразу три страны-гостя. Ими станут Германия, Франция и Азербайджан.

"В основу повестки форума может лечь постпандемийная реальность. Наши учреждения смогли бы рассказать о приобретенном опыте и перспективах и обсудить с зарубежными коллегами изменения, произошедшие у них", - предложила Любимова.

Она отметила, что в этом смысле очень важно, чтобы страны делегировали в Северную столицу не только официальных лиц, но и интеллектуальную и творческую элиту.

Справка "РГ"

Впервые Культурный форум прошел в Северной столице в 2012 году и с тех пор собирает на своих площадках профессионалов со всего мира. В программе - конференции, презентации, круглые столы, концертные, выставочные и другие программы. Среди участников - известные деятели культуры, бизнеса, политики и чиновники. Из-за пандемии в 2020 и 2021 годах форум был отменен. Когда и в каком формате Культурный форум состоится в этом году - вопрос пока открытый.