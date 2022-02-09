Каких редких птиц можно встретить на территории Петербурга

В Санкт-Петербурге прошла очередная птичья перепись - всероссийский учет водоплавающих и околоводных птиц. Специалисты проверили 45 открытых водоемов и насчитали 24 вида птиц. Об особенностях зимней жизни летающей фауны Петербурга и ее самых редких представителей мы поговорили с известным в городе знатоком природы - кандидатом биологических наук Павлом Глазковым.

Павел Борисович, каких птиц на прудах города можно сейчас встретить чаще всего?

Павел Глазков: Как и в прошлые годы, основное разнообразие зимующих птиц представлено гусеобразными. Из редких, занесенных в Красную книгу Петербурга, удалось встретить серую утку, лутка, камышницу, обыкновенного зимородка, оляпку, орлана-белохвоста. Орлан-белохвост занесен и в Красную книгу Российской Федерации.

Санкт-Петербург с точки зрения архитектурных, культурных и исторических ценностей - уникальный город. А насколько он интересен как природная территория?

Павел Глазков: Очень интересен! Не меньше, чем по всем вышеперечисленным позициям. Вопросами орнитологии занимаются в городе уже более 200 лет. Описано и зарегистрировано свыше 260 видов птиц. Из них 190 встречаются в этой местности регулярно, остальные - время от времени. Это очень много, что объясняется разнообразием и качеством мест обитания пернатых. В Санкт-Петербурге есть парки, леса, песчаный и галечный пляжи, мелководье Финского залива и устья Невы, множество внутренних водоемов, есть верховые болота, поля, луга и пустыри.

Кроме того, через Петербург проходит крупнейший в Европе Беломоро-балтийский миграционный птичий путь: вдоль Финского залива и по Неве к Ладожскому озеру. По этой траектории весной и осенью летят миллионы пернатых. Многие из них на два-три дня останавливаются отдохнуть и подкормиться прямо в городе. Перелетных можно встретить возле Петропавловский крепости, в Кронштадте, на территории Финского залива, на парковых прудах. Если зима выдается теплой, то часть из них остаются, выводят потомство. Иногда они задерживаются на более длительный период, даже создают свои популяции, или, говоря научным языком, группировки.

А сравнительно недавно, лет десять назад, когда в Кронштадте был достроен комплекс защитных сооружений от наводнений, появилось редкое рукотворное образование - многокилометровые плавни, затянувшиеся тростником. С тех пор в этом месте начали массово гнездиться разнообразные виды птиц.

Какие птицы раньше пролетали мимо, а теперь остаются в Петербурге зимовать и выводят потомство?

Павел Глазков: Уже несколько лет подряд здесь остается зимовать семья лебедей-шипунов. Уникальное явление, ведь это южный вид лебедей. Сейчас около 50 пар гнездятся на островах Финского залива и выводят потомство. В прошлом году несколько недель одна пара жила прямо в центре Санкт-Петербурга, на Неве.

Кстати, с городом связаны еще два вида лебедей - кликун и пролетный малый (или тундровый) лебедь. Их огромные стаи можно увидеть на Финском и Сестрорецком разливах. Птиц привлекают хорошая кормовая база и открытая вода.

Но главное - нет беспокойства со стороны людей: петербуржцы очень бережно относятся к природе. Ведь если перелетных птиц потревожить раньше времени, они не успеют пополнить жировой запас, который для них как топливо в автомобиле. И тогда могут не долететь до места зимовки.

Недавно вы обнаружили еще одно место обитания серых куропаток, редкого для Санкт-Петербурга вида птиц. Их популяция растет?

Павел Глазков: Да, это уже одиннадцатое место, где обжились серые куропатки, занесенные в Красную книгу животных нашего города. Бесстрашное семейство, в котором девять птенцов, живет на пустыре недалеко от Ладожского вокзала, где совсем рядом ходят поезда. Серые куропатки образуют стабильные пары, и самец помогает супруге выращивать потомство, оставаясь с семьей до самой весны.

Радует, что их численность в последние годы заметно увеличивается. Чего не скажешь о втором виде куропаток - среднерусской белой. Ее название связано с особенностями окраса - на зиму она становится белоснежной. Из-за низкой численности птица занесена в Красную книгу не только Санкт-Петербурга, но и Российской Федерации. У нас она встречается на особо охраняемой природной территории - Сестрорецком болоте, заказнике, где обитает много редких птиц. В том числе, например, серый журавль, большой кроншнеп, тетерев-косач и даже глухарь.

А буквально на днях прямо в городе, напротив Петропавловской крепости, я встретил еще одну редкую птицу - орлана-белохвоста. Этот огромный хищник и отличный рыболов также занесен в Красные книги Петербурга и России. Он летел над Невой со стороны Финского залива в сторону Ладоги. По данным учета водоплавающих и околоводных птиц, в 2022 году в Санкт-Петербурге обнаружено более десяти этих редких для России птиц.

Семейство куропаток с девятьюптенцами живет на пустыренедалеко от Ладожского вокзала,совсем рядом с поездами. Фото: Архив Павла Глазкова

То есть редких птиц можно встретить не только на специальных природных заповедных территориях города, но и просто прогуливаясь по Невскому проспекту?

Павел Глазков: Каких-то из них действительно можно встретить и на Невском, если повезет. К примеру, в этом году на Неве, на Синопской набережной, осталась зимовать потрясающей красоты утка-луток. Еще одна красавица - утка-арлекин (или каменушка) уже несколько лет живет у Петропавловской крепости. Как она попала в наш город - огромная загадка для ученых. Ее постоянные места обитания - Гренландия и Дальний Восток, обычно она гнездится на северных горных реках с очень сильными водоворотами. Но эта особь почему-то выбрала Санкт-Петербург.

Все чаще у нас стал появляться ястреб-тетеревятник. Одна семейная пара живет и выводит птенцов в парке "Сосновка". В Южно-Приморском парке уже много лет живут ушастые совы. На Елагином острове встречаются четыре вида сов, многочисленные виды дятлов, многие из которых также занесены в Красную книгу города. Я уже не говорю про разные виды чаек. Их очень много. А, к примеру, чаграва и малая крачка занесены в Красную книгу РФ.

В заказнике "Гладышевский" обитает уникальнейшая птица - зимний воробей, или оляпка. Она умеет нырять и поэтому живет вдоль незамерзающих рек с быстрым течением. Чем сильнее течение, тем ей лучше. Она ныряет под воду, растопыривает крылья и в этот момент, когда ее прижимает ко дну течением, она собирает со дна пищу. Потом складывает крылья и ее течением выбрасывает из ручья метров на 30 в высоту.

У меня есть подозрение, что это еще далеко не все петербургское птичье разнообразие, о котором вы могли бы рассказать...

Павел Глазков: Вы правы. Я вообще считаю, что наша природа на порядок интереснее, чем все красоты Папуа - Новой Гвинеи, Кубы и Берега Слоновой Кости, вместе взятые. Это не нам надо ехать на их попугаев смотреть, а их сюда приглашать. Можно даже экскурсии устраивать "Птицы Санкт-Петербурга". Пусть иноземец с утра поедет с подзорной трубой на птиц посмотрит, днем полюбуется красотами города, а вечером в театр. Такое точно никогда не забудешь.

Цифра

71 вид птиц внесен в Красную книгу Петербурга. Четыре из них - в Красной книге России.