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09.02.2022 13:49

Почему в Петербурге не могут решить проблемы с вывозом мусора

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 28(8676)
Портал "Наш Петербург" продолжает принимать жалобы на несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. По сравнению с началом января их стало меньше - на первое место вышел неубранный снег. Но если где-то мусор все-таки накапливается, то подолгу, заставляя горожан осаждать все инстанции. Почему проблемы еще остаются?

От дома на проспекте Космонавтов, 65, корпус 12, в Московском районе отходы на рубеже января и февраля не вывозили почти неделю. Хотя по графику должны забирать их каждый день. При этом на площадке теснятся аж двенадцать контейнеров - мусора в них хватило бы не на один клип Шнура. А вот места им не хватает, и некоторые стоят практически на проезжей части, затрудняя движение транспорта. Только после многочисленных жалоб мусоровозы наконец опорожнили контейнерный "отряд".

Фото: EPA
Почему за вывоз мусора мы платим в зависимости от площади квартиры

В пресс-службе "Невского экологического оператора" корреспонденту "РГ" сообщили, что срывы в оказании услуг по указанному адресу произошли из-за припаркованных автомобилей и неубранного снега - это мешало технике подъехать к точке сбора. В администрации Московского района добавили, что УК "Жилкомсервис N 1" в итоге обеспечила расчистку внутриквартального проезда и "Автопарк N 1 "Спецтранс" сделал свою работу.

Что касается числа контейнеров, то по нормативу на одной площадке можно ставить до десяти. По этому адресу за площадку отвечает управляющая компания "Эталон Сервис". Если емкостей больше или они стоят на дороге - надо обращаться в УК.

В целом "мусорные" жалобы на портале "Наш Петербург" очень похожи. Приморский район, Яхтенная, 4, корпус 3: "Мусор не вывозят уже пятые сутки!". Невский район, улица Подвойского, 26, корпус 3, литера А: "Не убирают на протяжении недели". Васильевский остров, улица Кораблестроителей, 29, корпус 2, литера А: "На контейнерной площадке шестой день антисанитария!" И так далее...

Напомним, с января 2022 года Северная столица перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Причем она сделала это на три года позже большинства городов и регионов страны. Но отсрочка не помогла. Проблемы с вывозом мусора в Петербурге возникли из-за неготовности города к старту реформы. В частности, не было проверено наличие контейнеров и спецтехники для ритмичного сбора и перевозки ТКО.

Если емкостей больше или они стоят на дороге - надо обращаться в УК

Руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Санкт-Петербурге Алла Бредец также отмечает большое количество обращений граждан по невывозу ТКО:

Фото: REUTERS
Какие вещи нашего повседневного обихода сделаны из мусора

- Причины в принципе всем понятны, они озвучиваются на каждом совещании. Это несвоевременное заключение договоров с перевозчиками, уход с рынка крупнейшего из них. Конечно, проблем добавляют погодные условия и припаркованный личный транспорт, особенно в центральных районах. Но все-таки большее количество жалоб поступает на те точки, где с подъездами к площадкам все нормально, однако перевозчики не справляются или с ними не заключили договоры. Думаю, что проблемы будут сохраняться еще как минимум месяц, - говорит эксперт.

Более того, по ее прогнозу, у горожан могут появиться новые сложности. Управляющие организации сейчас оказались в трудной ситуации: они по-прежнему отвечают за уборку контейнерных площадок, но средств на это уже не получают. Поэтому УК массово инициируют собрания собственников жилья по переходу на прямые договорные отношения с оператором.

- А с ресурсниками очень сложно выяснять отношения, у многих уже есть неблагоприятный опыт с "тепловиками", - отмечает Алла Бредец. - Если УК находится рядом и до нее можно дойти, то у ресурсников работает кол-центр. Сегодня люди не могут даже дозвониться до горячей линии оператора - очередь на соединение может достигать 70-80 человек.

Тем временем

В городском комитете по тарифам напомнили, что получателям услуги положен перерасчет платы за нее, если отходы не вывозят три дня и более. Но в досудебном порядке это может не получиться, а обращение в суд - дело хлопотное. К тому же плату пересчитают не за весь период, а за те самые три дня, и это будут мизерные суммы. "Думаю, добиваться перерасчета станут только активисты, которые захотят доказать свою позицию. К тому же это вопрос, скорее, морального вреда: вид из окна на переполненные контейнеры и бегающих крыс трудно оценить в денежном эквиваленте", - считает руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Алла Бредец.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург "Мусорная" реформа

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