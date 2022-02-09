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09.02.2022 19:25
Рубрика: Происшествия

Петербуржец отсудил у торговой сети 90 тысяч рублей за болт в пирожке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Житель Петербурга отсудил с торговой сети почти 90 тысяч рублей за болт, который ему попался в пирожке с повидлом. Тяжба длилась полтора года, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

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Все началось с того, что мужчина купил в супермаркете яблочно-брусничный пирожок, надкусил его и сломал зуб о болт, который почему-то оказался в начинке.

Горожанин обратился к стоматологу, зафиксировал повреждение.

Также он пошел к гастроэнтерологу и выяснил, что еще до того как болт был обнаружен, петербуржец успел проглотить немного машинного масла, что негативно сказалось на здоровье потребителя.

Мужчина написал претензию к супермаркету, потребовал вернуть денег за пирожок, компенсировать вред здоровью и моральный вред. Но ответа от магазина не получил.

Тогда возмущенный гражданин подал в суд. В первую очередь он захотел, чтобы магазин вернул ему 82,36 рублей за пирожок, также он потребовал компенсировать ему 180 тысяч рублей, именно эту сумму горожанин рассчитывал заработать вместо того, чтобы ходить по врачам. Свои моральные страдания покупатель оценил в 3 миллиона рублей, а еще он посчитал возможным запросить судебный штраф в 1,59 миллиона рублей.

На судебном заседании представитель торговой сети заявил, что в пирожках супермаркета болтов никогда не было, а проблемы со здоровьем у покупателя возникли по иным причинам.

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Но петербуржец принес на заседания экспертизу, которая подтверждала, что скол на зубе мог быть вызван именно тем, что покупателю попался в пирожке инородный предмет. Так что требования петербуржца суд удовлетворил, но частично.

Так, компенсацию морального вреда суд снизил с трех миллионов до 40 тысяч рублей, еще 20 тысяч торговая сеть должна выплатить в качестве штрафа. Еще 24 тысячи стоила судебно-медицинская экспертиза, ее супермаркет тоже должен компенсировать истцу. Кроме того, суд взыскал с проигравшей стороны деньги за почтовые расходы, услуги адвоката, но главное, магазин вернет деньги за тот самый пирожок. Всего же петербуржцу должны заплатить около 90 тысяч рублей.

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