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09.02.2022 13:10

Петербурженка Мария Опарина покорила ралли-марафон в Саудовской Аравии

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 29(8677)
Чемпионка России в гонках класса "Т-3" петербурженка Мария Опарина в дакаровском ралли участвовала впервые. Ее дебют оказался одновременно и удачным, и героическим. Девять из 12 дней гонки, а это без малого семь тысяч километров, Мария пилотировала авто со сломанной рукой. Мы поговорили с ней о подробностях соревнований сразу по возвращении в Санкт-Петербург.
Фото: Архив Марии Опариной Фото: Архив Марии Опариной
Фото: Архив Марии Опариной

Мария, нынешний "Дакар" стал первым в вашей спортивной карьере. Вы мечтали об этом?

Мария Опарина: Да, конкретно в ралли-рейде в Саудовской Аравии я участвовала первый раз. Но за рулем "Багги" я уже семь лет и до этого много выступала на чемпионатах и Кубках мира. У меня есть опыт управления автомобилем в песках Гоби, Сахары, Китая, Марокко. Но Дакар - это особое место. Как каждый спортсмен мечтает об Олимпиаде, так и любой автогонщик - об участии в дакарском ралли-марафоне. Это самое сложное соревнование в мире ралли-рейдов, длящееся две недели. На трассе очень длинные - в 400-500 километров - участки, которые проходят по песчаным дюнам и пересеченной местности. Здесь особый климат и непростые условия. Управлять автомобилем в дюнах - это сложно. Высота некоторых из них доходит до уровня 20-этажного дома. Нужно очень быстро реагировать на ситуацию и оперативно маневрировать. И естественно, мне всегда хотелось испытать себя в таких экстремальных условиях.

Фото: Пресс-служба министерства туризма Республики Бурятия
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Дюны сразу показали свой характер, вы получили травму. Почему продолжили гонку, ведь впереди было еще три четверти сложнейшего пути, и вы пилот, а не штурман?

Мария Опарина: Руку я повредила на третий день заезда. Причем сразу в двух местах. Но мне очень повезло: переломы были без смещения, и французские врачи-ортопеды, наложив гипс, разрешили мне продолжить гонку. Но предупредили, что, если рука будет болеть, мне придется сойти с дистанции. За все время я не испытала никакого дискомфорта и даже ни разу не пользовалась обезболивающими. Конечно, я старалась больше налегать на здоровую руку, а у травмированной использовала при управлении не кисть, а плечо. Сейчас дела идут на поправку, и гипс скоро снимут.

Ваша мечта попасть на "Дакар" сбылась. Вы довольны?

Мария Опарина: Учитывая сломанную руку, наверное, сложно быть полностью довольной. Но мы с моим штурманом Андреем Рудницким из 53 участников заезда заняли 30-е место в нашем классе "Т-3". Если учесть, что далеко не все стартующие (особенно новички, как мы) доходят до финиша, то это неплохой результат. Примерно 20 процентов новичков сходят с дистанции.

Причины разные: это может быть поломка автомобиля или физическая травма. Иногда даже психологическая несовместимость экипажа может стать препятствием.

Нам повезло: мы с Андреем давно друг друга знаем. Дело в том, что вообще-то пилотом на этих соревнованиях должен был быть другой гонщик - Анвар Эргашев из Узбекистана. Но незадолго до "Дакара" он тоже сломал руку. И я его экстренно заменила. У нашего экипажа было немного времени, чтобы притереться друг к другу. Но наши хорошие отношения и настроенность на результат сделали свое дело. Спасибо ему большое за участие и помощь.

Мария за рулем "Багги" уже семь лет. Фото: Архив Марии Опариной

Сейчас все больше женщин появляется в экстремальных видах спорта. Вас не страшит опасность?

Мария Опарина: Не могу сказать, что автогонки - это опаснее, чем ходить, например, нынешней зимой по улицам Петербурга. Но, если без шуток, то у нас вопросы безопасности продуманы и соблюдаются очень серьезно. Автомобили выходят на трассу хорошо оборудованными всем необходимым для сохранения жизни. Все происходит под глобальным контролем.

А что касается женщин в автоспорте, и в частности в ралли-рейдах, то их действительно становится все больше. Например, в разных классах марафона "Дакар-2022" принимали участие 57 барышень. Причем некоторые были пилотами, а не только штурманами, как 10 лет назад. И обратите внимание: в "Дакаре" нет женских зачетов. Мы ездим наравне с мужчинами и боремся за места в общем зачете.

Конечно, у женских экипажей есть свои особенности. Мы, например, выносливее, чем мужчины, легче переносим длительный дискомфорт, жару, тряску. Хотя, конечно, более эмоциональны, и волнения у нас больше. Я, например, могу даже поплакать. Впрочем, этого, к счастью, пока никто не видел.

А в Дакар я еще планирую вернуться.

Ключевой вопрос

Как вы, как профессиональная гонщица, относитесь к обычным, семейным путешествиям на автомобиле?

Мария Опарина: Путешествовать очень люблю, хотя у меня для этого не так много времени. И особенно люблю это делать, конечно, на автомобиле. Он дает свободу передвижения: ты не привязан к месту и, если что, всегда можешь переехать в другое. А если у тебя внедорожник, то свободы еще больше: можно забраться высоко в горы или спуститься к воде.

Мне кажется, сейчас такое направление туризма очень популярно и актуально, как никогда. По крайней мере, путешествуя по стране, встречаю гораздо больше отдыхающих на автомобилях и с палатками, чем 10 лет назад. И дороги год от года в нашей стране становятся лучше. Все больше встречается придорожных мини-отелей, оборудованных мест для кемпингов.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отдых и туризм в России

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