Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж"

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" представило погружающийся патрульный корабль "Страж". Он будет нести ракетно-торпедное оружие.

Как сообщили в пресс-службе "Рубина", это вторая модификация корабля, пишет ТАСС. Он сочетает преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, имеет максимальный состав вооружения - малокалиберную автоматическую пушку, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 миллиметра.

Длина "Стража" - около 72 метров, водоизмещение - порядка 1,3 тысячи тонн. Как отметили в "Рубине", все это позволяет предложить модификацию с большей функциональностью: новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. Корабль сможет развивать скорость до 21 узла.

Кроме того, на борту разместятся шлюпки, беспилотники и другое оборудование. Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны. Дальность плавания - до четырех тысяч миль.

Проект под названием названием "Страж" будет выводиться на мировой рынок под обозначением BOSS.