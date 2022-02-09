Сомнолог раскрыла причины кошмаров наяву

Новости

Канал RT DE обратился в суд с требованием отменить запрет на вещание в ФРГ 09:32
В Томске у заместителя мэра конфисковали дом и участок 09:16
В Подмосковье мошенник выманил у пенсионерки 380 тысяч рублей 09:09
Лесные дороги пересчитали в России 09:00
На юге Сахалина произошло землетрясение 08:56
Лавров потребовал от ООН провести арбитраж из-за визовых проблем с США 08:48
На Камчатке детям запретили посещать ТЦ из-за COVID-19 08:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться ковидом от смартфона 08:27
Новосибирский губернатор Травников ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 08:02
Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2" 07:15
Прокуратура проверит утечку аммиака на предприятии во Владивостоке 07:01
Посольство РФ поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности 06:41
Вильфанд назвал причину аномального тепла в Москве и снегопадов на юге России 06:36
Во Владивостоке более 400 человек эвакуировали из-за утечки аммиака 06:26
В Сирии в результате израильской атаки один военный погиб, пятеро пострадали 05:28
Диетолог Куц посоветовала худеющим отказаться от крабовых палочек 05:20
Постпред России Чижов: "Газпром" не обязан наращивать поставки газа в Европу 05:10
В Хабаровске сообщили о минировании здания администрации 05:08
Хирург Чупин: Тромбоз у перенесших COVID-19 бывает очень часто 04:15
В США у диких белохвостых оленей нашли антитела к "омикрону" 04:10
ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости COVID-19 в мире и росте смертности 03:40
SANA: Средства ПВО Сирии отражают атаки в небе над Дамаском 03:10
Минобороны сообщило о планируемых боевиками диверсиях в Сирии 02:55
Врач Лесков заявил, что невозможно определить заражение "омикроном" по насморку 02:45
Псаки: Власти США против немедленного введения санкций против "СП-2" 02:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 08:50
Рубрика: Общество

Сомнолог раскрыла причины кошмаров наяву

Текст: Вера Черенева

С сонным параличом, который иногда называют кошмарами наяву, за свою жизнь хоть раз сталкивается каждый десятый человек. Люди делятся в социальных сетях полными мистики историями, рассказывают, как видели нечто ужасное прямо в своей спальне, но не могли пошевелиться, многие жаловались на удушье и боли в груди. Правда, как сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на Людмилу Коростовцеву, научного сотрудника группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии НМИЦ имени Алмазова, никакой мистики на самом деле нет, а все происходящее объясняется физиологическими особенностями.

Фото: iStock
Нутрициолог Кунская рассказала, как нужно пить воду с лимоном

Сомнологи называют сонный паралич катаплексией пробуждения. Суть этого явления заключается в том, что происходит разобщение между деятельностью мозга и мышц. То есть, мозг бодрствует, а мышцы полностью расслаблены, отсюда и невозможность пошевелиться. Бывает и наоборот, когда мозг спит, а мышцы уже в тонусе, это явление называют лунатизмом.

Сонный паралич возникает не спонтанно, а в определенную фазу сна. За ночь человек проходит несколько циклов сна. Вначале он поверхностный, потом глубокий, третью стадию называют медленноволновой. Сны человек видит во время так называемой фазы "быстрых движений глаз". На этом этапе и может возникнуть сонный паралич.

Это состояние длится от нескольких секунд до 20 минут, но по оценкам Коростовцевой, в среднем речь идет о 7-8 минутах. Крайне неприятных минутах.

Придя в себя, люди испытывают сильный страх, не могут заснуть, сердце бьется быстрее обычного. Но, говорит эксперт, несмотря на все эти нюансы, сам по себе сонный паралич для человека не опасен, если, конечно, речь идет о единичных случаях.

Регулярно могут сталкиваться с кошмарами наяву люди с нарколепсией, состоянием, когда человек не может контролировать свой сон и засыпает на ходу. Также сонный паралич часто может встречаться людей с бессонницей, ночным апноэ, депрессией. В таких случаях, как правило, нужна помощь сомнолога.

В то же время, отмечает эксперт, есть способы значительно снизить шансы столкнуться с этим неприятным явлением.

Во-первых, нужно следить за гигиеной сна, а именно спать минимум 7-8 часов, вовремя ложиться, следить, чтобы постель была удобной.

Фото: iStock
Врач рассказал о еде, которая выводит холестерин и чистит кишечник

Перед сном стоит отказаться от спиртного и алкоголя. Дело в том, что эти напитки способны нарушать структуру сна, будить человека среди ночи и если это происходит в стадию сновидений, то вероятность сонного паралича повышается.

Еще один фактор риска - это сон на спине у людей с дыхательными нарушениями. Например, при апное люди могут просыпаться среди ночи и очередной пробуждение может выпасть на стадию сновидений со всеми отсюда вытекающими последствиями. Чаще всего катаплексия пробуждения возникает под утро.

Как прекратить сонный паралич, сбросить наваждение? Коростовцева отмечает, что это состояние проходит само собой, также тонус мышц может быстро восстановиться от резкого звука, прикосновения. А иногда избавиться от сонного паралича можно и самостоятельно, усилием воли восстановив тонус мышц. Обычно это бывает сделать непросто, тело не слушается, но когда удается поднять руку или закричать, кошмар прекращается, ведь мышцы и мозг снова работают сообща.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Посольство РФ поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Инфекционист Тимаков: "Стелс-омикрон" чаще вызывает потерю обоняния
В Сирии в результате израильской атаки один военный погиб, пятеро пострадали
В Гидрометцентре спрогнозировали мартовскую погоду, град и грозы
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов