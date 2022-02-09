Сомнолог раскрыла причины кошмаров наяву

С сонным параличом, который иногда называют кошмарами наяву, за свою жизнь хоть раз сталкивается каждый десятый человек. Люди делятся в социальных сетях полными мистики историями, рассказывают, как видели нечто ужасное прямо в своей спальне, но не могли пошевелиться, многие жаловались на удушье и боли в груди. Правда, как сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на Людмилу Коростовцеву, научного сотрудника группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии НМИЦ имени Алмазова, никакой мистики на самом деле нет, а все происходящее объясняется физиологическими особенностями.

Сомнологи называют сонный паралич катаплексией пробуждения. Суть этого явления заключается в том, что происходит разобщение между деятельностью мозга и мышц. То есть, мозг бодрствует, а мышцы полностью расслаблены, отсюда и невозможность пошевелиться. Бывает и наоборот, когда мозг спит, а мышцы уже в тонусе, это явление называют лунатизмом.

Сонный паралич возникает не спонтанно, а в определенную фазу сна. За ночь человек проходит несколько циклов сна. Вначале он поверхностный, потом глубокий, третью стадию называют медленноволновой. Сны человек видит во время так называемой фазы "быстрых движений глаз". На этом этапе и может возникнуть сонный паралич.

Это состояние длится от нескольких секунд до 20 минут, но по оценкам Коростовцевой, в среднем речь идет о 7-8 минутах. Крайне неприятных минутах.

Придя в себя, люди испытывают сильный страх, не могут заснуть, сердце бьется быстрее обычного. Но, говорит эксперт, несмотря на все эти нюансы, сам по себе сонный паралич для человека не опасен, если, конечно, речь идет о единичных случаях.

Регулярно могут сталкиваться с кошмарами наяву люди с нарколепсией, состоянием, когда человек не может контролировать свой сон и засыпает на ходу. Также сонный паралич часто может встречаться людей с бессонницей, ночным апноэ, депрессией. В таких случаях, как правило, нужна помощь сомнолога.

В то же время, отмечает эксперт, есть способы значительно снизить шансы столкнуться с этим неприятным явлением.

Во-первых, нужно следить за гигиеной сна, а именно спать минимум 7-8 часов, вовремя ложиться, следить, чтобы постель была удобной.

Перед сном стоит отказаться от спиртного и алкоголя. Дело в том, что эти напитки способны нарушать структуру сна, будить человека среди ночи и если это происходит в стадию сновидений, то вероятность сонного паралича повышается.

Еще один фактор риска - это сон на спине у людей с дыхательными нарушениями. Например, при апное люди могут просыпаться среди ночи и очередной пробуждение может выпасть на стадию сновидений со всеми отсюда вытекающими последствиями. Чаще всего катаплексия пробуждения возникает под утро.

Как прекратить сонный паралич, сбросить наваждение? Коростовцева отмечает, что это состояние проходит само собой, также тонус мышц может быстро восстановиться от резкого звука, прикосновения. А иногда избавиться от сонного паралича можно и самостоятельно, усилием воли восстановив тонус мышц. Обычно это бывает сделать непросто, тело не слушается, но когда удается поднять руку или закричать, кошмар прекращается, ведь мышцы и мозг снова работают сообща.