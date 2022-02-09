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09.02.2022 17:39

В Архангельской области будут развивать инфраструктуру для автотуризма

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 29(8677)
Пандемия и закрытые границы увеличили поток автотуристов на Русский Север. Но даже опытные водители признаются: каждая поездка в эти живописные края - непредсказуемая экспедиция. Не хватает хороших дорог, указателей, кафе, мотелей и прочих примет комфорта. Чтобы не упустить момент, в Архангельской области взялись развивать инфраструктуру для автомобильного туризма: при строительстве дорог в регионе будут учитывать потребности таких путешественников.
Ко многим достопримечательностям в нашей стране можно проехать только по бездорожью. Фото: Наталья Онищенко Ко многим достопримечательностям в нашей стране можно проехать только по бездорожью. Фото: Наталья Онищенко
Ко многим достопримечательностям в нашей стране можно проехать только по бездорожью. Фото: Наталья Онищенко

- Наконец-то к нам пришел этот тренд - путешествия по родной стране на личном автомобиле, - отметил организатор автотуров и тележурналист Андрей Леонтьев на конференции в городе Каргополе. - Но для их развития предстоит еще многое сделать. Прежде всего надо информировать туристов, куда им стоит поехать и как туда добраться. Навигация - принципиальная тема. Кроме того, у нас ориентируются на организованный туризм. А большинство автолюбителей путешествуют самостоятельно, и к ним нужен особый подход.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Важный вопрос: когда ехать на Север? Зимой мороз "строит" хорошие снежные дороги туда, куда в другое время года их просто нет. Но погодные сюрпризы делают зимние вояжи довольно рискованными: потеплело - и нет ледовой переправы через речку. В этом отношении спокойнее путешествовать летом.

А вот в весеннюю и осеннюю распутицу от поездок лучше воздержаться. Однако знают об этом далеко не все. И получается так, что автотурист отправляется в дальнюю северную деревню в апреле и где-то по дороге застревает в снежно-глиняном месиве. Всего через несколько недель он легко пролетел бы это место, поскольку к тому времени по нему уже прошел бы грейдер. Но незадачливый водитель пишет на дорожных форумах, что в те края вообще ездить не надо.

- Автотуристу нужна актуальная и правдивая информация о состоянии дорог и мостов, кратчайшем пути и придорожном сервисе, - подчеркивает Андрей Леонтьев. - К примеру, я ехал в Каргополь из Петербурга, и навигационный сервис направил меня по строящейся дороге, хотя есть более удобный и короткий путь. Такие сервисы хорошо ведут только по крупным городам и федеральным трассам, а в глубинке нужна навигация в виде табличек.

О сезонном состоянии дорог бывалые путешественники узнают по-разному: обращаются в региональное МЧС, изучают дорожные форумы. Но самый верный способ - позвонить в местную гостиницу и спросить: кто к вам сегодня смог приехать и откуда? Организаторы автотуров считают, что в России надо создать единый ресурс, на котором собиралась бы вся свежая информация по регионам.

Прежде всего надо информировать туристов, куда им стоит поехать и как туда добраться

Водители отмечают, что сами дороги в Поморье в последнее время стали значительно лучше. По самым популярным маршрутам - например, в Кенозерский национальный парк - уже смело отправляются автоледи с маленькими детьми.

Однако придорожная инфраструктура пока оставляет желать лучшего. Порой путешественникам негде остановиться, чтобы отдохнуть, перекусить, переночевать и заправиться. Практически нет туалетов. И если дороги строит государство, то наполнять зоны отдыха - дело бизнеса.

Кенозерье. Часовня Николая Чудотворца в Вершинино. Фото: iStock

- В зависимости от категории дороги через каждые 20-30 километров на ней должны располагаться многофункциональные зоны дорожного сервиса. Они включают в себя множество объектов. Вся инфраструктура таких зон - кафе, АЗС, торговые точки и так далее - предполагает частные инвестиции. В дорожном фонде затраты на них не предусмотрены, - разъяснил заместитель начальника управления Федерального дорожного агентства Михаил Коновалов.

Но бизнес не спешит вкладываться в инфраструктуру, поскольку ее окупаемость сложно просчитать. Поэтому государство планирует помочь таким инвесторам - в будущем им начнут предлагать уже готовые площадки под размещение многофункциональных зон дорожного сервиса.

Фото: Архив Марии Опариной
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На трассах Поморья планируют создать три такие зоны. В регионе продолжают развивать его транспортный каркас, то есть строить и ремонтировать дороги, которые свяжут между собой все ключевые точки. Важнейшие направления - Онега, Пинега, Котлас - интересны и для автотуристов. При планировании дорожной сети будут учитывать потребности гостей в сервисе.

- Вблизи достопримечательностей также не хватает кемпингов с водой и электричеством, где могли бы встать несколько автодомов, - считает архангельский журналист и автопутешественник Александр Кулешов. - При этом можно создавать совершенно не затратные истории. Например, у нас есть уникальное озеро, которое может конкурировать с Байкалом по прозрачности воды. Туда даже ведет технологическая дорога. Всего-то надо расчистить место для стоянки, поставить столы со скамьями и запустить интерактивную карту с указателями. Организовать такие простые точки для притяжения туристов совсем не сложно, природа уже все сделала.

Кстати

"Машина времени"

Особенно перспективны путешествия по северным деревням, отмечает петербургский организатор автотуров в Поморье Владимир Кезлинг. По его словам, они похожи на "машину времени": спустя всего несколько часов езды от Москвы или Петербурга турист оказывается в месте, где живут в вековых домах. А, например, в Кимже Мезенского района сохранились и самые северные в мире мельницы.

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