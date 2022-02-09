В дачный поселок в Ленобласти наведалось стадо кабанов

В садовом товариществе Лужского района Ленинградской области побывало большое стадо диких кабанов. Их ночной визит запечатлели видеокамеры. На записи видно, как порядка 30 животных цепочкой заходят под шлагбаумом на территорию СНТ "Радуга 1".

Как сообщает РИА Новости, на нашествие никто из садоводства в правительство региона не жаловался. В комитете по охране, использованию и регулированию объектов животного мира также отметили, что эти парнокопытные обычно не причиняют вреда людям. За последнее десятилетие в Ленобласти вообще не было случаев нападения на человека кабанов или медведей.

Если же местные жители все-таки обратятся к властям с жалобами на животных, то инспекторы выедут на место и при необходимости примут меры.