В Мурманске расселят 12 аварийных домов

В 2022 году в Мурманске планируется переселить в новое жилье 567 человек и снести 12 аварийных домов. Эта работа проводится в рамках муниципальной программы "Управление имуществом и жилищная политика" на 2018-2024 годы.

Также в Заполярье продолжает действовать региональная программа переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

Первыми новоселами в ее рамках в 2022 году стали Наталья Журавлева, Анатолий Алферов, Валерий Краснолобов и их близкие. До сих пор они жили в селе Умба и поселке Молочный в домах, признанных аварийными еще в 2012-2013 годах. Семьи переехали в шестиэтажный 49-квартирный дом на улице Кайкова в поселке Мурмаши, где за счет областного бюджета было закуплено 27 квартир. Этого момента люди ждали около десяти лет.

- Я жил в четырехквартирном доме с печным отоплением, воду носили из колонки, - говорит Анатолий Алферов, переехавший в благоустроенную квартиру с электроотоплением.

- К моменту начала реализации программы 5,5 тысячи человек в регионе проживали в аварийном жилье, - отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Треть из них мы уже переселили. В ближайшее время начнем расселять аварийные дома в микрорайоне Больничный городок.

Справка "РГ"

До 2025 года в Мурманской области предстоит расселить по региональной программе 5497 человек из 303 аварийных домов.