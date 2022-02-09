В Мурманске расселят 12 аварийных домов

Также в Заполярье продолжает действовать региональная программа переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.
Первыми новоселами в ее рамках в 2022 году стали Наталья Журавлева, Анатолий Алферов, Валерий Краснолобов и их близкие. До сих пор они жили в селе Умба и поселке Молочный в домах, признанных аварийными еще в 2012-2013 годах. Семьи переехали в шестиэтажный 49-квартирный дом на улице Кайкова в поселке Мурмаши, где за счет областного бюджета было закуплено 27 квартир. Этого момента люди ждали около десяти лет.
- Я жил в четырехквартирном доме с печным отоплением, воду носили из колонки, - говорит Анатолий Алферов, переехавший в благоустроенную квартиру с электроотоплением.
- К моменту начала реализации программы 5,5 тысячи человек в регионе проживали в аварийном жилье, - отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Треть из них мы уже переселили. В ближайшее время начнем расселять аварийные дома в микрорайоне Больничный городок.
Справка "РГ"
До 2025 года в Мурманской области предстоит расселить по региональной программе 5497 человек из 303 аварийных домов.