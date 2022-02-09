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09.02.2022 13:03
Рубрика: Власть

В Мурманске расселят 12 аварийных домов

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 29(8677)
В 2022 году в Мурманске планируется переселить в новое жилье 567 человек и снести 12 аварийных домов. Эта работа проводится в рамках муниципальной программы "Управление имуществом и жилищная политика" на 2018-2024 годы.

Также в Заполярье продолжает действовать региональная программа переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы.

Фото: Артем Ленц/ ТАСС
Семь построенных под расселение домов в Карелии признаны аварийными

Первыми новоселами в ее рамках в 2022 году стали Наталья Журавлева, Анатолий Алферов, Валерий Краснолобов и их близкие. До сих пор они жили в селе Умба и поселке Молочный в домах, признанных аварийными еще в 2012-2013 годах. Семьи переехали в шестиэтажный 49-квартирный дом на улице Кайкова в поселке Мурмаши, где за счет областного бюджета было закуплено 27 квартир. Этого момента люди ждали около десяти лет.

- Я жил в четырехквартирном доме с печным отоплением, воду носили из колонки, - говорит Анатолий Алферов, переехавший в благоустроенную квартиру с электроотоплением.

- К моменту начала реализации программы 5,5 тысячи человек в регионе проживали в аварийном жилье, - отмечает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. - Треть из них мы уже переселили. В ближайшее время начнем расселять аварийные дома в микрорайоне Больничный городок.

Справка "РГ"

До 2025 года в Мурманской области предстоит расселить по региональной программе 5497 человек из 303 аварийных домов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

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