В Новгороде наледь рухнула на женщину с коляской

В Великом Новгороде с крыши дома на женщину с маленьким ребенком в коляске упала глыба льда и снега. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по региону.

Это произошло на улице Октябрьской. 45-летняя женщина получила травмы спины и головы, ее сын 2020 года рождения не пострадал. О ЧП рассказал в соцсетях муж пострадавшей. По его словам, жену сбило с ног, коляску погнуло, им только чудом удалось спастись.

Момент падения наледи снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На записи видно, как с крыши летит длинный пласт льда и женщина падает.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствие полагает, что управляющая организация не организовала своевременную уборку и очистку кровли от снега и льда.

Свою проверку проводит прокуратура региона.