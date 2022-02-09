В Петербурге соберутся таланты России, Беларуси и Украины

Международный гуманитарный проект "Минская инициатива", объединяющий творческую и научную интеллигенцию Беларуси, России и Украины, проводит итоговое мероприятие 2021 года. Местом очередной встречи представителей трех славянских стран стал Санкт-Петербург.

В эти дни в Доме актера Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей соберутся активные участники проекта: художники, литераторы, переводчики, журналисты, общественные деятели. Междисциплинарная конференция, которую они проведут, посвящена новым языкам и технологиям в переосмыслении культурного опыта. Ведущими пленарного заседания выступят Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и Исполнительный директор Украинского фонда культуры Дмитрий Будков.

Практическим продолжением конференции станет презентация V альманаха Terra poetica. На этот раз альманах собрал под одной обложкой творчество молодых поэтов. По традиции все произведения, вошедшие в сборник, печатаются на языке оригинала.

Альманах Terra poetica собрал под одной обложкой творчество молодых поэтов

Еще одним осязаемым итогом минувшего года станет выставка "Мосты". На открытии будут представлены 13 графических работ (ручная техника, офорт, монотипия, линогравюра, литография) с объединяющим лейтмотивом. Авторами картин выступили художники-графики из Беларуси, России и Украины, принявшие участие в творческой экспедиции в город на Неве в августе минувшего года. Подготовка и печать графики осуществлялась на базе Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Процесс создания работ - от эскиза до готовой картины - стал основой короткометражного документального фильма, премьера которого также состоится на открытии выставки в академии Штиглица. Представит фильм глава Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России Сергей Снежкин.