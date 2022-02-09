В Петербурге соберутся таланты России, Беларуси и Украины

В эти дни в Доме актера Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей соберутся активные участники проекта: художники, литераторы, переводчики, журналисты, общественные деятели. Междисциплинарная конференция, которую они проведут, посвящена новым языкам и технологиям в переосмыслении культурного опыта. Ведущими пленарного заседания выступят Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и Исполнительный директор Украинского фонда культуры Дмитрий Будков.
Практическим продолжением конференции станет презентация V альманаха Terra poetica. На этот раз альманах собрал под одной обложкой творчество молодых поэтов. По традиции все произведения, вошедшие в сборник, печатаются на языке оригинала.
Еще одним осязаемым итогом минувшего года станет выставка "Мосты". На открытии будут представлены 13 графических работ (ручная техника, офорт, монотипия, линогравюра, литография) с объединяющим лейтмотивом. Авторами картин выступили художники-графики из Беларуси, России и Украины, принявшие участие в творческой экспедиции в город на Неве в августе минувшего года. Подготовка и печать графики осуществлялась на базе Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица. Процесс создания работ - от эскиза до готовой картины - стал основой короткометражного документального фильма, премьера которого также состоится на открытии выставки в академии Штиглица. Представит фильм глава Санкт-Петербургского отделения Союза кинематографистов России Сергей Снежкин.