В Петербурге создадут атлас мирового наследия Арктики

На базе Российского государственного гидрометеорологического университета (РГГМУ) создан консорциум "Мировое историко-культурное наследие Арктики". Он объединил два десятка организаций, занимающихся изучением Севера.

Идея объединить усилия по сохранению культурного наследия Арктической зоны появилась в декабре 2020 года, на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", где Арктическим музейно-выставочным центром был представлен макет полярной станции в бухте Тихая на Земле Франца-Иосифа. Уникальной станции, чья история напрямую связана с именами знаменитых полярников. Станция была организована в 1929 году Отто Шмидтом - как важнейшая точка на пути трансполярных перелетов. Одним из первых ее руководителей стал человек-легенда Иван Папанин. Сюда прилетал Михаил Водопьянов. Хотя станция давно заброшена, строения относительно неплохо сохранились.

- В прошлом году ездили в экспедицию по летной трассе военного времени Аляска - Сибирь, смотрели, что осталось от аэродромов, построенных во время Великой Отечественной войны. Это целый малоизученный пласт истории. А сколько в Арктике объектов, хранящих память об экспедициях Седова, Толля, Русанова и других! Когда обнаруживаешь их, все это видишь - впечатляет до глубины души. Равно как и стоянка древнего человека на острове Жохова (Новосибирские острова), возраст которой оценен специалистами в девять тысяч лет! И это только несколько примеров, которые завораживают, - говорит Павел Филин, заместитель директора Арктического музейно-выставочного комплекса.

Как пояснил Филин, далеко не все объекты состоят на государственном учете и включены в соответствующие реестры. Между тем, чтобы не утратить их окончательно, нужны программы по сохранению, реставрации, включение объектов в новые туристические маршруты. Скажем, упомянутая станция в бухте Тихой уже входит в программу посещения туристами, следующими на атомном ледоколе к Северному полюсу. Это нам кажется: Земля Франца-Иосифа - да что там, кроме снега и белых медведей? Между тем до 1960 года станция была образцово-показательной. Полярники для самообеспечения даже держали поистине на краю земли , где и трава-то не растет, коров и свиней.

Консорциум объединил два десятка организаций, занимающихся изучением Севера

Все сведения о подобных объектах в консорциуме хотят внести в единый общедоступный атлас. В перспективе совместно с коллегами из других стран - международный атлас. Но это в планах дальних. В ближайших - открытие собственного сайта (уже через пару недель) и создание сети трансграничного радиовещания на языках коренных народов (плюс дублирование на русском и английском), причем вещать предполагают сразу на несколько стран Арктического региона. И первый шаг - совместный пилотный проект с Норвегией, имеющей радиовещание на саамском языке для Норвегии и Финляндии. Такое предложение уже внесено в Арктический совет (напомним: Россия с 2021 по 2023 год председательствует в Арктическом совете). Предполагают начать с вещания на коротких волнах. Программы - без затрагивания вопросов политики. Только история и культура.