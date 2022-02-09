В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 30-летней давности

В Петербурге полицейские задержали мужчину по подозрению в том, что подростком он 30 лет назад изнасиловал и ограбил женщину.

Как сообщает региональное ГУ МВД, преступление было совершено осенью далекого 1992 года на проспекте Стачек. Неизвестный напал на 32-летнюю женщину, изнасиловал ее и похитил вещи.

Было возбуждено уголовное дело, преступника долгое время не удавалось установить. Но в итоге подозрение пало на мужчину 1977 года рождения. Во время совершения преступлений на проспекте Стачек ему было всего 15 лет.

Как выяснилось, в 2017 году он уже был осужден за кражу.