В Старой Руссе отметили День памяти Достоевского

В Музее романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе презентовали тобольское издание "Достоевский Ф.М. Перерождение моих убеждений".

Сегодня, 9 февраля, исполнился 141 год со дня смерти Федора Михайловича Достоевского. В Старой Руссе, где писатель провел несколько летних сезонов и один зимний, работая над "Пушкинской речью", романами "Бесы", "Подросток", "Братья Карамазовы", прошли мероприятия, посвященные Дню памяти Достоевского.

В церкви св. Георгия Победоносца благочинный Старорусского округа протоиерей Амвросий отслужил панихиду по писателю. Достоевский был прихожанином этого храма, здесь сохранилась икона, перед которой он любил молиться.

Почитатели творчества писателя возложили цветы к его памятнику на берегу Малашки. Как вспоминала жена Достоевского Анна Григорьевна, по берегу этой маленькой речушки частенько бродил Федор Михайлович, обдумывая сюжеты своих будущих произведений.

- Старая Русса стала местом творчества и нравственного отдохновения для Достоевского, он писал об этом в своих письмах друзьям. Не случайно же именно здесь Достоевские приобрели для себя дом, который сами называли "семейным гнездом", здесь у них родился сын Алёша, - рассказал участникам памятной церемонии ведущий сотрудник филиала Новгородского музея-заповедника "Музеи Достоевского" в Старой Руссе Сергей Шараков.

- Жизнь и творчество этого великого писателя являются для нас, старорусцев, примером глубокой работы над собой, побуждают каждого нравственного человека задумываться над своими поступками. Мы благодарны провидению за то, что именно в наш город Господь однажды привел писателя. Мы чтим память о нем и преображаем Старую Руссу, чтобы в исторической части города сохранить "эпоху Достоевского", тот дух, который когда-то дал писателю силы творить, - отметил глава Старорусского района Александр Розбаум.

В Музее романа "Братья Карамазовы" в этот день состоялась презентация двух изданий, подаренных благотворительным фондом "Возрождение Тобольска". Первое поступило в Старую Руссу год назад и впервые предстало перед посетителями музея 10 марта во время открытия Дней православной книги. Это было факсимильное издание "Евангелия Достоевского".

Второе издание - "Достоевский Ф.М. Перерождение моих убеждений" - делегация из Сибири передала в дар музею сегодня, в День памяти писателя.

- Издание подготовлено на основе трех писем Федора Михайловича, отправленных из ссылки в Сибири, ныне хранящихся в фондах Российской государственной библиотеки: письмо брату Михаилу, письмо Аполлону Николаевичу Майкову и письмо Наталье Дмитриевне Фонвизиной, жене декабриста М.А. Фонвизина (именно от жен декабристов на пересыльном пункте по пути на каторгу Достоевский получил то самое Евангелие, которое сопровождало его всю жизнь до самого смертного часа). Оформлено издание в виде шкатулки из шлифованного дерева с лазерной гравировкой старинной карты Западной Сибири, где отмечены города, в которых Федор Михайлович отбывал каторгу и ссылку, - рассказал Аркадий Елфимов, председатель Тюменского регионального общественного благотворительного фонда "Возрождение Тобольска".

Как считают многие исследователи, в этих письмах писатель сложил свой собственный "символ веры", в котором все для него ясно и свято: "если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы остаться со Христом нежели с истиной".

Факсимильно воспроизведенные письма Достоевского помещены в папки с его портретом и расшифровками рукописей. На лицевой стороне папок имеется вырубка в виде тюремного окна - отсыл к оформлению ранее представленного "Евангелия Достоевского", облаченного в коробку в виде тюремной камеры.

Аркадий Елфимов отметил, что печать подобных факсимильных изданий и передача их в музеи Достоевского по всей стране была бы невозможной без меценатов. Один из них приехал в Старую Руссу вместе с сибиряками - Алексей Устинов, вице-президент зарубежной корпорации по выпуску дизельных двигателей (Брюссель).

- Сегодня во время проповеди в храме я услышал от священника мысль о том, что главным проповедником России за рубежом являются не современные политики, а Достоевский. И это как нельзя точно соответствует действительности. По моим наблюдениям, больше всего Достоевского читают в США. Те люди, которые прочли хотя бы одно произведение Фёдора Михайловича, становятся добрее. Они разбудили свою совесть, они начинают по-другому смотреть на мир. И мне кажется, что именно это дает надежду на то, что все трудности современности мы сумеем преодолеть, - сказал Алексей Устинов.

Сегодня же в другом старорусском музее - мемориальном Доме-музее писателя на берегу Перерытицы, где жила семья Достоевских, - состоялась презентация выставки "Мир Достоевского" из собрания Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево". На этой выставке представлены графические произведения художников Виталия Горяева и Кирилла Мамонова, созданные по мотивам романов Ф.М. Достоевского.