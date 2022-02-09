В Великом Новгороде наледь упала на женщину с ребенком

Новости

МИД РФ: Британия должна изменить тональность риторики в диалоге с Россией 22:08
"Превратятся в тыкву": в Минфине указали на самые рискованные вложения 21:51
"Челси" встретится в финале клубного чемпионата мира с "Палмейрасом" 21:38
Совет ISU предложил поэтапно повышать возрастной ценз в фигурном катании 21:36
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона 21:31
Минэкономразвития оценило рост ВВП России по итогам 2021 года в 4,6% 21:14
Борис Грызлов: Украина отказывается от диалога с Донбассом 21:05
МИД: Россия готова обсуждать с ФРГ снятие ограничений со СМИ 20:45
Ищущие работу россияне смогут претендовать на высокие зарплаты 20:28
МИД РФ не исключает вторжения США на Украину 20:22
Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году 19:50
Возле мэрии Днепра белорусский флаг заменили на оппозиционный 19:44
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8% 19:39
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского 19:38
МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН 19:37
Датчане сенсационно обыграли Чехию на олимпийском хоккейном турнире 19:36
Торговые сети исполнили все предписания ФАС о снижении цен на продукты 19:20
Конгрессмены-республиканцы призвали Байдена пройти когнитивный тест 19:15
Колонну систем ПВО С-400 "Триумф" закрыли под Самарой аэрозольной завесой 19:07
Послом США в ФРГ впервые станет женщина 19:07
В России в 2021 году появилось более миллиона квартир 19:05
РПЦ призвала усилить юридическую ответственность за растление детей в соцсетях 19:03
ЕС предлагает России продолжить переговоры по ситуации на Украине 19:03
Глава МИД Британии Лиз Трасс прибыла в Москву 18:48
РПЦ выступила за участие религиозных деятелей в экспертизе проектов по духовным ценностям 18:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 21:43
Рубрика: Происшествия

В Великом Новгороде наледь упала на женщину с ребенком

Текст: Инесса Суворова (Великий Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
Уголовное дело возбуждено в Великом Новгороде по факту падения с крыши одного из домов снежно-ледяной наледи. Под нее попали местная жительница с находившимся в коляске малышом.

"Сошла наледь с крыши, сбило с ног мою жену с ребенком, коляску погнуло, а им самим чудом удалось спастись, все могло бы закончиться печально", - написал на своей странице в соцсети житель Великого Новгорода Алексей Филиппов. Позже в интернете появилась видеозапись с регистратора остановившейся неподалеку от происшествия машины. На кадрах видно, как с кромки крыши дома прямо на прохожих падает снежная глыба. Мама получила травмы спины и головы, ребенок по счастливой случайности не пострадал.

По версии следствия, сход наледи произошел в результате несвоевременной очистки кровли организацией, на которую возложены обязанности по обслуживанию многоквартирного жилого дома. Между тем местные власти отметили в соцсетях, что эта организация уже на следующий день начала активные работы по очищению крыши.

В Ярославле на 91-летнюю женщину упала снежная глыба
В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

Главное сегодня

Представители РФ не примут участие в Мюнхенской конференции в этом году
В Кремле оценили заявления Зеленского после встречи с Макроном
МИД назвал "абсурдом" слова постпреда Украины о статусе России в ООН
Росстат сообщил об ускорении годовой инфляции до 8,8%
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию в первом матче на Олимпиаде
Кассационный суд объяснил, когда "шпионские" игрушки подсудны
Как правильно распорядиться найденным на улице