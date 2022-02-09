В Великом Новгороде наледь упала на женщину с ребенком

Уголовное дело возбуждено в Великом Новгороде по факту падения с крыши одного из домов снежно-ледяной наледи. Под нее попали местная жительница с находившимся в коляске малышом.

"Сошла наледь с крыши, сбило с ног мою жену с ребенком, коляску погнуло, а им самим чудом удалось спастись, все могло бы закончиться печально", - написал на своей странице в соцсети житель Великого Новгорода Алексей Филиппов. Позже в интернете появилась видеозапись с регистратора остановившейся неподалеку от происшествия машины. На кадрах видно, как с кромки крыши дома прямо на прохожих падает снежная глыба. Мама получила травмы спины и головы, ребенок по счастливой случайности не пострадал.

По версии следствия, сход наледи произошел в результате несвоевременной очистки кровли организацией, на которую возложены обязанности по обслуживанию многоквартирного жилого дома. Между тем местные власти отметили в соцсетях, что эта организация уже на следующий день начала активные работы по очищению крыши.