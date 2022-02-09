Задержаны аферисты, обманывавшие желающих снять квартиры

Разгул фантазии мошенников, ищущих еще "неосвоенные территории" для обмана граждан, просто поражает. Очередной их тренд - липовая аренда жилья.

Во вторник, 8 февраля, стало известно, что сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области смогли прикрыть деятельность настоящей интернет-банды, члены которой очень удачно для себя сдавали гражданам, желающим снять жилье, ...воздух.

Пока полиция говорит о том, что к этому причастны шесть жителей Санкт-Петербурга, житель Ленинградской области и житель Екатеринбурга. Они смогли в свою криминальную схему включить популярный среди туристов международный интернет-сервис аренды жилья. А действовали так. Они заселялись в снятые на сутки номера и квартиры, делали фото и от имени владельцев предлагали сдать недвижимость.

Вот что рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк:

- Для успешной верификации направляемых данных использовались поддельные таблички с адресами центральных районов Санкт-Петербурга и Сочи. Несоответствия на фотоматериалах устранялись с помощью обработки в компьютерных графических редакторах. При проверках службой безопасности интернет-сервиса фигуранты участвовали в видеоконференциях, в ходе которых демонстрировали интерьеры апартаментов и фальшивые документы на право владения ими. Для затруднения идентификации личности меняли свою внешность, используя парики, накладные усы и бороды, - уточнила Волк.

После активации объявлений о сдаче жилья эти люди обращались в администрацию сервиса и просили в виде исключения разрешить проводить оплату напрямую на счет арендодателя. При этом гражданам, которые бронировали объекты недвижимости, отправлялось уведомление о необходимости внесения полной стоимости. Полученные деньги обналичивались через банкоматы и похищались, а клиенты оставались ни с чем.

Аферисты уже после оплаты отменяли бронь и опять выставляли квартиру для аренды

Для дополнительного криминального дохода аферисты после оплаты под надуманным предлогом отменяли бронь через администрацию интернет-сервиса и вновь выставляли объект для аренды. Таким образом, за одно и то же предложение они могли получить деньги от нескольких граждан. Полиция нашла пока 80 пострадавших из разных регионов страны. Во время обысков полицейские обнаружили 370 сим-карт, 85 были оформлены "на третьих лиц", изъяты удостоверения личности и правоустанавливающие документы на объекты недвижимости "с признаками подделки", таблички с названием улиц и номерами домов, средства маскировки внешности. "Двум задержанным организаторам и троим участникам группы избрана мера пресечения в СИЗО, двоим подозреваемым назначен запрет определенных действий, одному - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - сообщила Ирина Волк.

Следствие устанавливает другие эпизоды и ищет соучастников. Похоже, задержали не всех.