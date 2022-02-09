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09.02.2022 16:11
Рубрика: Общество

Астраханка выпустила настольную игру про родной город

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя - Юг России № 29(8677)
Педагог-нейропсихолог из Астрахани Ильвира Сатаева выпустила настольную игру, которая тренирует память и внимание, а также помогает изучать родной город по карточкам с изображениями достопримечательностей. "Настолка", несмотря на простоту, неожиданно стала популярной. Первый тираж разлетелся за несколько дней. На очереди уже третья партия и новая игра - "бродилка", но уже по астраханской флоре и фауне.
На карточках изображены не только популярные, но и малознакомые места с интересной историей. Фото: Максим Коротченко/РГ На карточках изображены не только популярные, но и малознакомые места с интересной историей. Фото: Максим Коротченко/РГ
На карточках изображены не только популярные, но и малознакомые места с интересной историей. Фото: Максим Коротченко/РГ

Сама по себе идея такой игры не сенсация. На рынке существует множество игр на запоминание из серии "Мемо" или "Мемори", они разделены на темы: искусство, животные, транспорт. Есть и блок настольных игр, посвященных достопримечательностям в различных странах мира.

Фото: Нина Алексеева/РИА Новости
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К примеру, в России выпущены игры, посвященные Москве и Санкт-Петербургу. У Ильвиры есть обе эти "настолки", в них она часто играет со своим пятилетним сыном Анвером. Однажды всей семьей они решили купить билеты и отправились в настоящее путешествие по изображенным на карточках достопримечательностям. Картинки, ставшие реальностью, вызывали у ребенка восторг. Анвер вдруг поинтересовался у родителей: а почему нет такой же игры про Астрахань? И тогда Ильвира, недолго думая, решила создать ее сама.

- Я удивлена, насколько быстро все получилось, - рассказала "РГ" Ильвира Сатаева. - Действительно, когда делаешь то, что нравится, все в руках спорится.

Ильвира составила список объектов, которые хотела бы видеть в игре. Выбирала не только популярные, но и малознакомые места с интересной историей. К примеру, небольшая скульптура "Чистильщик обуви" на центральной набережной, оказывается, занимает второе место в национальном туристическом рейтинге необычных памятников для селфи. А кто бы знал, что в Краеведческом музее хранится плащаница, которую похитила Марина Мнишек, бежавшая в ХVII веке после смерти Лжедмитрия II из Москвы в Астрахань?

Сначала Ильвира сама делала снимки достопримечательностей, выкраивая немного времени по утрам перед работой. Потом ей пришлось уехать на учебу в Москву, но откладывать выпуск игры не хотелось, и девушка наняла фотографа. Изучая краеведческую литературу, она собрала данные для брошюры-описания к карточкам. Решила, что их будет 20 пар, это, по ее словам, оптимально для возраста 6+ в соответствии с нейропсихологическими нормами развития.

- Я рассчитала так, чтобы ребенок не перегружался в игре и в то же время не терял интерес, - пояснила Ильвира.

Суть игры в том, что карточки перемешиваются и раскладываются картинками вниз, а игрокам нужно найти пары с одинаковыми изображениями, тренируя память. Кто собрал больше пар, тот и победил. Или разложить картинками вверх, хорошенько помешать и искать пары на скорость, тренируя внимание. Правила можно усложнить, предложив юным игрокам назвать изображенные на карточках места, рассказать о них.

Ильвира выбрала типографию,обсудила со специалистами дизайн и макет. Там напечатали карточки, буклет с правилами и историческими фактами и упаковку.

Уже через два месяца после появления идеи Ильвира держала в руках готовую "настолку".

Фото: <a href="https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/209407/" rel="nofollow" target="_blank"> Администрация Санкт‑Петербурга</a>
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В общей сложности на воплощение мечты у нее ушло 25 тысяч рублей. Расходы окупились уже с первым тиражом: полсотни экземпляров разошлись за две недели перед Новым годом, притом что Ильвира анонсировала продукцию только в соцсетях. Второй тираж заказала компания, занимающаяся недвижимостью, - для подарков партнерам. Теперь с запросом на игру обращаются сотрудники сувенирных магазинов и педагоги.

Ильвира уже подала заявление для получения штрих-кода, чтобы игру можно было продавать в супермаркетах. Теперь готовит новую игру-"бродилку", тема - астраханская природа. Дети, играя в нее, познакомятся с волшебным цветком лотосом, гордостью Астрахани - осетрами и арбузами, с другими представителями животного и растительного мира.

- Я хочу рассказать, чем Астрахани можно гордиться, через игру привить детям любовь к родному городу, чтобы они хотели жить в нем и украшать его, - говорит Ильвира.

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