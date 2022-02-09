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09.02.2022 10:10

Энергетики сократили дебиторскую задолженность контрагентов на 3 млрд рублей

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Дебиторская задолженность "Россети Юг" в 2021 году сократилась на 24,6 процента (3,15 миллиарда рублей) и на 1 января 2022 года составила 9,7 миллиарда рублей. Основная часть долга - 56,3 процента - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Существенное влияние на снижение дебиторской задолженности в минувшем году оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в двух крупнейших промышленных регионах - в Волгоградской и Ростовской областях.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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В течение года задолженность потребителей в Волгоградской области сократилась на 1,3 миллиарда рублей (22,1 процента) и на начало текущего года составила 4,6 миллиарда рублей.

В Ростовской области сумма долга уменьшилась на 792 миллиона рублей (25 процентов), до 2,4 миллиарда рублей. Этому способствовало выполнение ранее заключенных соглашений о реструктуризации задолженности с ПАО "Волгоградэнергосбыт", улучшение платежной дисциплины со стороны ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и АО "Донэнерго", а также завершение процедуры банкротства ООО "Донреко".

Кроме того, в Астраханской области дебиторская задолженность контрагентов сократилась с 3,3 миллиарда рублей на начало 2021 года до 2,2 миллиарда рублей на 31 декабря. Причем, из этой суммы более 67 процентов приходится на гарантируюшего поставщика - ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" (АЭСК).

Единственным регионом, где потребители продолжают наращивать задолженность перед "Россети Юг", остается Калмыкия. Здесь за год показатель вырос на 3,8 процента и достиг 461 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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