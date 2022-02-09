Количество невыездных должников выросло на треть

За год количество должников, попавших в списки невыездных, выросло на треть. Об этом свидетельствует официальная статистика, опубликованная на сайте Федеральной службы судебных приставов России.

Всего в прошлом году постановления о временном ограничении выезда за границу были наложены в рамках более 12,3 миллиона исполнительных производств. В 2020 году таких постановлений было свыше 9 миллионов. Согласно статистике ФССП, в 2021 году каждый 12-й невыездной оказался должником по алиментам.

Как уточняет ТАСС, за год невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 млрд рублей. На начало декабря 2021 года в списках невыездных должников значились 4,6 миллиона человек.

Судебные приставы вправе ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тысяч рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тысяч рублей. Мера считается эффективной. Что характерно, даже в периоды действия самых жестких ограничений во время пандемии (когда границы были закрыты), она продолжала не просто активно применяться: списки невыездных постоянно росли. И продолжают расти.

Например, в Астраханской области один из местных жителей накопил долгов свыше 50 тысяч рублей. Среди них были задолженности по кредитам, а также целый букет административных штрафов за употребление алкоголя в общественных местах. В ведомстве подчеркивают: гражданин несколько раз привлекался к ответственности по статье КоАП N 20.20 "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах".

Пристав арестовал расчетные счета должника в банковских организациях и вынес запрет на выезд его за границу. Тем временем тот уже приобрел путевки в Албанию, куда собирался поехать отдыхать вместе с супругой. В итоге, чтобы отдых не сорвался, должник погасил задолженность в полном объеме.