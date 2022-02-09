На сочинском горном курорте "Роза Хутор", в культурно-этнографическом центре "Моя Россия", открылась уникальная выставка под названием "История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина". Как отметил в поздравительной телеграмме президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, эта коллекция не имеет аналогов в мире и представляет собой одно из крупнейших публичных частных собраний.

Наградные и памятные медали, факелы, дипломы, кубки и другие памятные предметы всех зимних Олимпиад - всего более ста экспонатов, причем некоторым из них уже почти сто лет.

- Такую коллекцию трудно было даже себе представить, - сказал Лев Белоусов, ректор Российского международного олимпийского университета, осуществляющего управление коллекцией. - Может быть, только в Лозанне, в центральном Олимпийском музее Международного олимпийского комитета (МОК). - Большинство тех, кто собирает такие артефакты, предпочитают любоваться ими в одиночку. Владимир Потанин пошел другим путем - его редкая коллекция стала доступной.

По словам куратора выставки Сергея Муравьева, самые ранние экспонаты датированы 1924 годом - временем первой зимней Олимпиады во французском Шамони. Кстати, на них не обозначена принадлежность к главным стартам планеты. Дело в том, что МОК признал эту "зимнюю неделю спорта" лишь спустя два года: понятие "Олимпийские игры" появилось в 1926 году.

- Вот интересный предмет с Игр-1956 в итальянском Кортина-д"Ампеццо - металлический котелок для живых эдельвейсов - прародитель цветочной церемонии, - показывает Муравьев. - После того, как чемпионы с медалями спускались с пьедестала, им вручали горшочки, обработанные, как пишут в отчете, научным образом, чтобы сохранять свежесть альпийских цветов на протяжении всех соревнований. Сейчас победители получают букеты, а уже потом их награждают.

Каждый артефакт отсылает к важным вехам. Например, факел из норвежского Лиллехаммера напоминает о том, что Олимпиада-1994 стала первой, проводившейся в разные годы с летними, перестав находиться в их тени.

Экспозицию, которая продлится до 31 марта, могут бесплатно посетить все желающие. Особая ставка на сочинских школьников, для олимпийского просвещения которых организуют специальные экскурсии на выставку при поддержке мэрии.

Самые ранние экспонаты датированы 1924 годом - временем первой зимней Олимпиады

- Для Сочи эта выставка - знаковое событие, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский. - Экспозиция открывает интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые когда-либо проходили в мире, в том числе и нашей сочинской Олимпиады. 2014 год стал судьбоносным для города, который полностью изменился. Современная инфраструктура, новые стандарты гостеприимства, массовое увлечение сочинцев физкультурой и спортом способствуют дальнейшему развитию курорта.

Символично, что экспозиция открылась накануне Олимпиады в Пекине. А время и место выбрано не случайно - седьмого февраля исполнилось восемь лет со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи, когда на объектах "Розы Хутор" было разыграно 30 комплектов медалей в 15 олимпийских дисциплинах.

- Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина, безусловно, станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта, - отметил генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский. - Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня.