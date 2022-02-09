Наградные и памятные медали, факелы, дипломы, кубки и другие памятные предметы всех зимних Олимпиад - всего более ста экспонатов, причем некоторым из них уже почти сто лет.
- Такую коллекцию трудно было даже себе представить, - сказал Лев Белоусов, ректор Российского международного олимпийского университета, осуществляющего управление коллекцией. - Может быть, только в Лозанне, в центральном Олимпийском музее Международного олимпийского комитета (МОК). - Большинство тех, кто собирает такие артефакты, предпочитают любоваться ими в одиночку. Владимир Потанин пошел другим путем - его редкая коллекция стала доступной.
По словам куратора выставки Сергея Муравьева, самые ранние экспонаты датированы 1924 годом - временем первой зимней Олимпиады во французском Шамони. Кстати, на них не обозначена принадлежность к главным стартам планеты. Дело в том, что МОК признал эту "зимнюю неделю спорта" лишь спустя два года: понятие "Олимпийские игры" появилось в 1926 году.
- Вот интересный предмет с Игр-1956 в итальянском Кортина-д"Ампеццо - металлический котелок для живых эдельвейсов - прародитель цветочной церемонии, - показывает Муравьев. - После того, как чемпионы с медалями спускались с пьедестала, им вручали горшочки, обработанные, как пишут в отчете, научным образом, чтобы сохранять свежесть альпийских цветов на протяжении всех соревнований. Сейчас победители получают букеты, а уже потом их награждают.
Каждый артефакт отсылает к важным вехам. Например, факел из норвежского Лиллехаммера напоминает о том, что Олимпиада-1994 стала первой, проводившейся в разные годы с летними, перестав находиться в их тени.
Экспозицию, которая продлится до 31 марта, могут бесплатно посетить все желающие. Особая ставка на сочинских школьников, для олимпийского просвещения которых организуют специальные экскурсии на выставку при поддержке мэрии.
- Для Сочи эта выставка - знаковое событие, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский. - Экспозиция открывает интереснейшие страницы истории всех зимних Олимпийских игр, которые когда-либо проходили в мире, в том числе и нашей сочинской Олимпиады. 2014 год стал судьбоносным для города, который полностью изменился. Современная инфраструктура, новые стандарты гостеприимства, массовое увлечение сочинцев физкультурой и спортом способствуют дальнейшему развитию курорта.
Символично, что экспозиция открылась накануне Олимпиады в Пекине. А время и место выбрано не случайно - седьмого февраля исполнилось восемь лет со дня открытия ХХII Олимпийских зимних игр в Сочи, когда на объектах "Розы Хутор" было разыграно 30 комплектов медалей в 15 олимпийских дисциплинах.
- Выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина, безусловно, станет одной из важных достопримечательностей нашего курорта, - отметил генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский. - Мы сможем вновь вернуться в ни с чем не сравнимую атмосферу главного спортивного праздника, который меняет судьбы людей и даже городов. Это ярко демонстрирует пример Сочи и динамичное развитие его горного кластера, где теперь располагается курорт мирового уровня.