Почему уникальные технологии очистки воды не нужны в засушливом Крыму

В курортном поселке Николаевка 500 местных жителей подписали обращение с требованием пересмотреть проект реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС). Главное, что не устраивает крымчан, это сброс очищенных сточных вод в море.
Локальные КОС в поселке стоят с 1976 года, тогда же был предусмотрен глубоководный выпуск канализационной трубы в акваторию, но вот уже четверть века как он не работает. Вода остается в пруду-накопителе.
- 25 лет ничего не сбрасывали в море, и мы всем отдыхающим говорили: приезжайте к нам, у нас море чистое. А теперь что мы должны говорить? - недоумевает член поселковой инициативной группы Александр Днипровый. - У нас в поселке большой парк разбили, а поливать его нечем. Люди готовы огороды этой водой поливать. В сегодняшней ситуации сбрасывать пресную воду в море просто бесхозяйственно.
Ситуация в Николаевке типичная. Во всех приморских городах и поселках Крыма работают КОС, построенные еще в прошлом веке. В течение 2022-2024 годов 24 из них капитально реконструируют либо отстроят заново. Однако стоки по-прежнему будут сбрасывать в море.
- Дело в том, что мы как ученые даже не знаем, очистка воды какого уровня заложена в этих проектах, - говорит сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма и института водных проблем РАН Николай Иванютин. - Вполне возможно, что и в новых сооружениях вода будет не пригодна для полива.
Годовой объем сточных вод полуострова составляет 120-150 миллионов кубометров. Только 25 миллионов из них используют для полива сельхозкультур. В Керчи, например, стоки направляют в мелководное Азовское море, где нет "мертвого слоя", как в черноморском бассейне. При этом ученые Крыма уже несколько лет предлагают внедрить уникальную технологию, которая могла бы при сравнительно небольших затратах вернуть сточные воды в хозяйственный оборот. Ноу-хау не заменяет, а дополняет существующие КОС, удаляя из стоков после первичной очистки нитраты, сульфаты, хлориды и другие опасные соединения. После этого вода полностью пригодна для сельскохозяйственного полива без вреда для экологии и здоровья человека. В такой воде прекрасно живут и размножаются рыбы.
- Наша разработка основана на использовании биокермических гранул. Вода очищается в процессе жизнедеятельности бактерий, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Подопригора. - Условно говоря, наш очистительный пруд - это большой биореактор. В его разных зонах, как в клапанах сердца, в процессе жизнедеятельности бактерий происходят биохимические процессы, а вода, как кровь в человеческом организме, циркулирует между этими отделами.
В каждой зоне реактора живет свой тип бактерий - аэробные и анаэробные. Совместно они позволяют разлагать органические вещества, содержащиеся в воде, до азота. Управляет всем процессом автоматика. Технология успешно внедряется частным бизнесом уже около 10 лет.
- Мы продаем отработанную крымскими учеными технологию биоочистки прудов, уже достаточно много таких проектов реализовано на Южном берегу полуострова, в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, - говорит директор компании "Н2О" Виталий Калинин. - Преимущество ее в том, что она не требует дальнейшего обслуживания. Монтируется система труб и насосов, биокерамические гранулы вносятся один раз, а фильтром является само дно пруда. Какой-то химии, сменных картриджей нет: сделал и все. Но на очистных сооружениях мы ее не отрабатывали.
Увы, до внедрения технологии на очистных сооружениях Крыма дело так и не дошло, хотя идея неоднократно обсуждалась. Реализовать пилотный проект предполагалось на КОС Первомайского района и в поселке Оленевка Черноморского района. При проектировании реконструкции набережной Симферополя хотели предусмотреть три пруда-очистителя для полива парковых зон.
- Проект даже прошел общественные слушания, но потом сменился мэр, и в конечный вариант реконструкции набережной пруды-очистители так и не попали, - вспоминает Владимир Подопригора.
Сейчас в Крыму 130 очистных канализационных станций. Свыше 100 из них относительно небольшого объема. У авторов технологии готов проект для поселка с пропускной способностью 1000 кубометров стоков в сутки.
- Израиль использует 75 процентов сточных вод, - говорит Николай Иванютин. - Для тех, кто их включает в хозяйственный оборот, есть льготы. Но они шли к этому 20 лет. Нам тоже нужно начинать хотя бы с одного-двух пилотных проектов, а затем проецировать этот опыт.
Проблема рационального использования сточных вод актуальна не во всех регионах России, а только на засушливом юге. Крым может и должен стать в этом направлении пионером. Эксперт предлагает подойти к проблеме с точки зрения государственно-частного партнерства и заинтересовывать бизнес с помощью льгот внедрять передовые технологии водопользования.
- Прежде всего, нужна политическая воля, - говорит Владимир Подопригора.
На уровне муниципальной власти ее нет, поэтому все попытки внедрить инновации оказались тщетны. Ученые надеются, что проект доочистки заинтересует главу республики и Крым сможет реализовать хотя бы один пилотный проект в коммунальном хозяйстве.
Пока же жители Николаевки намерены бороться за свое будущее. Они заинтересованы в очистных сооружениях в поселке, но настаивают на сохранении и использовании в хозяйственном обороте очищенных стоков. Лишней воды у них нет.
Между тем
В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма "РГ" сообщили, что не являются заказчиками КОС Николаевки и других аналогичных объектов, поэтому не владеют информацией ни о технических параметрах станций, ни о возможности применения очищенной там воды для коммунальных нужд.
В министерстве экологии и природных ресурсов "РГ" пояснили, что вопросы работы коммунального хозяйства (в том числе водоотведения) не относятся к их компетенции. По данным ведомства, в 2021 году в акватории Черного и Азовского морей не зарегистрированы аварии, которые могли бы привести к обширному разливу стоков и загрязнению. Контроль качества очистки принятых сточных вод осуществляется аккредитованными лабораториями ресурсоснабжающих организаций. Дополнительно качество очистки стоков периодически контролируется межрегиональным управлением Роспотребнадзора. Экологическую экспертизу проектов КОС проводит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.