Почему уникальные технологии очистки воды не нужны в засушливом Крыму

Ежегодно Крым теряет воду. В море, водоемы и почву сбрасывают около 100 миллионов кубометров плохо очищенных канализационных стоков, которые могли бы пойти на нужды сельского хозяйства. Между тем уже несколько лет ученые предлагают государству технологию, которая могла бы вернуть эти миллионы кубометров в оборот.

В курортном поселке Николаевка 500 местных жителей подписали обращение с требованием пересмотреть проект реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС). Главное, что не устраивает крымчан, это сброс очищенных сточных вод в море.

Локальные КОС в поселке стоят с 1976 года, тогда же был предусмотрен глубоководный выпуск канализационной трубы в акваторию, но вот уже четверть века как он не работает. Вода остается в пруду-накопителе.

- 25 лет ничего не сбрасывали в море, и мы всем отдыхающим говорили: приезжайте к нам, у нас море чистое. А теперь что мы должны говорить? - недоумевает член поселковой инициативной группы Александр Днипровый. - У нас в поселке большой парк разбили, а поливать его нечем. Люди готовы огороды этой водой поливать. В сегодняшней ситуации сбрасывать пресную воду в море просто бесхозяйственно.

Ситуация в Николаевке типичная. Во всех приморских городах и поселках Крыма работают КОС, построенные еще в прошлом веке. В течение 2022-2024 годов 24 из них капитально реконструируют либо отстроят заново. Однако стоки по-прежнему будут сбрасывать в море.

- Дело в том, что мы как ученые даже не знаем, очистка воды какого уровня заложена в этих проектах, - говорит сотрудник НИИ сельского хозяйства Крыма и института водных проблем РАН Николай Иванютин. - Вполне возможно, что и в новых сооружениях вода будет не пригодна для полива.

Годовой объем сточных вод полуострова составляет 120-150 миллионов кубометров. Только 25 миллионов из них используют для полива сельхозкультур. В Керчи, например, стоки направляют в мелководное Азовское море, где нет "мертвого слоя", как в черноморском бассейне. При этом ученые Крыма уже несколько лет предлагают внедрить уникальную технологию, которая могла бы при сравнительно небольших затратах вернуть сточные воды в хозяйственный оборот. Ноу-хау не заменяет, а дополняет существующие КОС, удаляя из стоков после первичной очистки нитраты, сульфаты, хлориды и другие опасные соединения. После этого вода полностью пригодна для сельскохозяйственного полива без вреда для экологии и здоровья человека. В такой воде прекрасно живут и размножаются рыбы.

- Наша разработка основана на использовании биокермических гранул. Вода очищается в процессе жизнедеятельности бактерий, - рассказал кандидат биологических наук Владимир Подопригора. - Условно говоря, наш очистительный пруд - это большой биореактор. В его разных зонах, как в клапанах сердца, в процессе жизнедеятельности бактерий происходят биохимические процессы, а вода, как кровь в человеческом организме, циркулирует между этими отделами.

В каждой зоне реактора живет свой тип бактерий - аэробные и анаэробные. Совместно они позволяют разлагать органические вещества, содержащиеся в воде, до азота. Управляет всем процессом автоматика. Технология успешно внедряется частным бизнесом уже около 10 лет.

- Мы продаем отработанную крымскими учеными технологию биоочистки прудов, уже достаточно много таких проектов реализовано на Южном берегу полуострова, в Симферополе, Бахчисарае, Севастополе, - говорит директор компании "Н2О" Виталий Калинин. - Преимущество ее в том, что она не требует дальнейшего обслуживания. Монтируется система труб и насосов, биокерамические гранулы вносятся один раз, а фильтром является само дно пруда. Какой-то химии, сменных картриджей нет: сделал и все. Но на очистных сооружениях мы ее не отрабатывали.

Увы, до внедрения технологии на очистных сооружениях Крыма дело так и не дошло, хотя идея неоднократно обсуждалась. Реализовать пилотный проект предполагалось на КОС Первомайского района и в поселке Оленевка Черноморского района. При проектировании реконструкции набережной Симферополя хотели предусмотреть три пруда-очистителя для полива парковых зон.

- Проект даже прошел общественные слушания, но потом сменился мэр, и в конечный вариант реконструкции набережной пруды-очистители так и не попали, - вспоминает Владимир Подопригора.

Сейчас в Крыму 130 очистных канализационных станций. Свыше 100 из них относительно небольшого объема. У авторов технологии готов проект для поселка с пропускной способностью 1000 кубометров стоков в сутки.

- Израиль использует 75 процентов сточных вод, - говорит Николай Иванютин. - Для тех, кто их включает в хозяйственный оборот, есть льготы. Но они шли к этому 20 лет. Нам тоже нужно начинать хотя бы с одного-двух пилотных проектов, а затем проецировать этот опыт.

Проблема рационального использования сточных вод актуальна не во всех регионах России, а только на засушливом юге. Крым может и должен стать в этом направлении пионером. Эксперт предлагает подойти к проблеме с точки зрения государственно-частного партнерства и заинтересовывать бизнес с помощью льгот внедрять передовые технологии водопользования.

- Прежде всего, нужна политическая воля, - говорит Владимир Подопригора.

На уровне муниципальной власти ее нет, поэтому все попытки внедрить инновации оказались тщетны. Ученые надеются, что проект доочистки заинтересует главу республики и Крым сможет реализовать хотя бы один пилотный проект в коммунальном хозяйстве.

Пока же жители Николаевки намерены бороться за свое будущее. Они заинтересованы в очистных сооружениях в поселке, но настаивают на сохранении и использовании в хозяйственном обороте очищенных стоков. Лишней воды у них нет.

Между тем

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма "РГ" сообщили, что не являются заказчиками КОС Николаевки и других аналогичных объектов, поэтому не владеют информацией ни о технических параметрах станций, ни о возможности применения очищенной там воды для коммунальных нужд.

В министерстве экологии и природных ресурсов "РГ" пояснили, что вопросы работы коммунального хозяйства (в том числе водоотведения) не относятся к их компетенции. По данным ведомства, в 2021 году в акватории Черного и Азовского морей не зарегистрированы аварии, которые могли бы привести к обширному разливу стоков и загрязнению. Контроль качества очистки принятых сточных вод осуществляется аккредитованными лабораториями ресурсоснабжающих организаций. Дополнительно качество очистки стоков периодически контролируется межрегиональным управлением Роспотребнадзора. Экологическую экспертизу проектов КОС проводит Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.