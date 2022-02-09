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09.02.2022 21:25
Рубрика: Общество

В Краснодарском Доме книги больше нельзя будет купить книгу

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8678)
В краснодарском Доме книги - одном из крупнейших в свое время в стране магазине - закрывается последнее отделение с литературой. Его вытеснили ларьки и ярмарки шуб. Корреспонденты "РГ" побывали в книжном павильоне и узнали, почему Краснодар теряет один из своих символов.
Последнее отделение литературы в Доме книги Краснодара готовится к закрытию. Многие полки уже пусты. Фото: Владимир Аносов Последнее отделение литературы в Доме книги Краснодара готовится к закрытию. Многие полки уже пусты. Фото: Владимир Аносов
Последнее отделение литературы в Доме книги Краснодара готовится к закрытию. Многие полки уже пусты. Фото: Владимир Аносов

Первыми о закрытии книжного магазина рассказали горожане в соцсетях. Заходящие сегодня в павильон посетители с разочарованием в голосе задают продавцам вопрос: "Вы переезжаете?", увидев пустые полки. "Нет, закрываемся, а товар отправляем на склад", - следует уже отшлифованный частым повторением ответ.

Последний рабочий день магазина завершается 13 февраля. По словам сотрудников, о закрытии им сообщили 18 января, дав меньше месяца на сборы.

Двухэтажное здание Дома книги отмечает в этом году 45 лет. Оно стало поистине книжным памятником архитектуры.

Когда-то литературные отделы занимали все два этажа. Вдоль фасадных витрин стояли диваны, где можно было посидеть с книжкой. Были отделы музыкальной, технической, художественной, иностранной литературы, букинистический уголок. Ежедневно сюда приходили до пяти тысяч человек.

"Дом книги, - вспоминает писатель и журналист Иван Карасев, - был особенным местом для культурных людей". В залах шли выставки, встречи с писателями, деятелями искусства.

В середине 90-х книготорговое предприятие ушло на откуп частникам. Помещения начали сдавать в аренду. И литературу уверенно вытесняли салоны мебели, посудные и ювелирные магазины. Одно время здесь даже пытались продавать поддержанные автомобили.

Фото: iStock
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Самый кризисный момент наступил в 2008 году, когда в рамках реконструкции исторической части Краснодара было предложено превратить Дом книги в торгово-офисный центр. Проект предусматривал значительное вмешательство в облик здания. Площадь перед фасадом в одночасье огородили забором, без предварительного разрешения на строительство. Вырыли котлован. Горожанам удалось отстоять архитектурный памятник. Сейчас его облику ничего не грозит. Но вместе с уходом книги утрачивается нечто большее - его дух.

Все жаркие споры за торговые площади происходят под боком у администрации края, чье здание расположено рядом - через дорогу. Однако сомнительные реформы с Домом книги будто остаются незамеченными не только краевыми чиновниками, но и мэрией Краснодара. "То, что сейчас происходит в Доме книги, является показателем приоритетов власти, - говорит краснодарский журналист и издатель Татьяна Василевская. - Если раньше строили книжные магазины, то сегодня их закрывают, а ведь книги воспитывают личность".

По словам дирекции магазина, часть торговых площадей власти края решили передать министерству образования, науки и молодежной политики Кубани. Планируют открыть центр детского творчества. Горожане недоумевают: "Так ли он нужен именно здесь?".

Корреспондент "РГ" обратилась за информацией в это ведомство, однако запрос перенаправили в пресс-службу администрации региона. Но и там дали весьма пространный ответ: "Дополнительной информацией об арендаторах коммерческих помещений в Доме книги мы не располагаем". Получается, на фасаде может "заиграть" любая вывеска...

"Российская газета" следит за ситуацией.

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