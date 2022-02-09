В Крыму суд арестовал членов ячейки запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир"

Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения задержанным сегодня утром двум членам запрещенной в РФ международной террористической организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

С ходатайством об аресте подозреваемых в опасной для общества и государства деятельности в суд обратилось региональное управление УФСБ.

- По данным следствия участники крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" умышленно, используя приобретенные ими специальные познания и агитационные навыки, вели скрытую незаконную деятельность, - сообщили в суде. - Они оправдывали и пропагандировали среди населения идеологию так называемого всемирного халифата, склоняя крымчан к участию в такой деятельности.

У подозреваемых во время утренних обысков изъяли экстремистскую религиозную литературу, средства мобильной связи и электронные носители информации. Им инкриминирована статья 205.5 УК РФ, - участие в деятельности террористической организации. Это "тяжкая" статья УК, предусматривающая суровое наказание вплоть до пожизненного.

Суд арестовал фигурантов дела А. и М. до 7 апреля 2022 года. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд РК в течение трех суток. Меру пресечения еще двум участникам запрещенной "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" определяет Ленинский городской суд Севастополя.