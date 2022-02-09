В Крыму задержаны четыре вероятных участника запрещенной "Хизб ут-Тахрир"

В Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах Крыма, а также в Балаклавском районе Севастополя после обысков задержаны предполагаемые сторонники запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

Правоохранители пришли в домовладения подозреваемых ранним утром. Обыски заняли несколько часов. После этого вероятных сторонников запрещенной структуры доставили для проведения оперативно-следственных мероприятий в подразделения УФСБ по РК и Севастополю.

Один из задержанных - родной брат уже осужденного на 17 лет за участие в "Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова. Другие активно участвовали в акциях и пикетах в поддержку задержанных экстремистов.