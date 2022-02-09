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09.02.2022 18:15
Рубрика: Происшествия

В Сочи оползень сошел на семиэтажный дом

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба администрации Сочи Фото: Пресс-служба администрации Сочи
Фото: Пресс-служба администрации Сочи

Обильные осадки в районе Сочи спровоцировали оползень на улице Пластунской в Центральном районе города. Масса земли утянула с собой деревья и завалила вход в многоквартирный дом, который в свое время был построен незаконно. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на месте работают спасатели, а жителей эвакуируют.

Фото: Пресс-служба мэрии Сочи
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- Для оказания помощи жильцам дома к месту направлены спасатели ЮРПСО МЧС России и "Служба спасения Сочи", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Как отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Центрального внутригородского района города Сочи Дмитрия Учадзе, дом построили в 2013 году незаконно, но по решению суда его ввели в эксплуатацию.

- После выпадения обильных осадков началось движение грунта. В результате произошел выброс грунта на дворовую территорию и завалило входную группу многоквартирного дома. Склон был проблемный, не раз выезжали на место, проводились укрепительные работы, но этого оказалось недостаточно, - подчеркнул Учадзе.

Жителям самостроя предложили переселиться в пункт временного размещения. Сейчас специалисты расчищают завалы, образовавшиеся после оползня.

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