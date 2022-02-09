В Волгограде осудили организатора экстремистской ячейки

Советский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в организации экстремистской ячейки, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Подсудимого приговорили к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Кроме того, его на пять лет лишили права заниматься образовательной деятельностью.

Причастных к организации ячейки международной организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в России) выявили в 2020 году. Организатору удалось привлечь к противозаконной деятельности пятерых радикальных исламистов. У них в домах обнаружены пропагандистские материалы.

В отношении организатора приговор вступил в силу. А уголовное дело его подельников находится на завершающей стадии рассмотрения.