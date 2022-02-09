Крымчане увлеклись микроогородами в квартирах, офисах и ресторанах

Микрозелень - модное увлечение последнего времени - постепенно завоевывает Крым. Что такое микроогород, сколько стоит урожай и что нельзя выращивать на подоконнике, "РГ" рассказал один из пионеров бизнеса, основатель проекта GreenBox Антон Ковальчук.

О том, что микрозелень полезнее, чем полноценные плоды тех растений, из семян которых она выращена, написаны десятки, если ни сотни статей. Достаточно заглянуть на сайты сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ), чтобы найти массу аргументов в пользу этого продукта.

В упрощенном понимании микрозелень - это что-то вроде стволовых клеток человека, но только в растительном мире. Микроэлементы, витамины, клетчатка - все это присутствует здесь, но в более концентрированном, а потому полезном виде. И что немаловажно, такой огород умещается даже в самой маленькой городской квартире и не требует серьезных агротехнических навыков.

- Главное условие - это качественные семена и микроклимат, - говорит Антон. - По большому счету микрозелени не нужна даже почва. Она может быть, но можно обойтись и без нее. Все необходимое для роста есть уже в самом семени.

Поэтому первое обязательное условие - это качественные семена и вода. Посадочный материал должен быть экологически чистым, не протравленным гербицидами, пестицидами и антибиотиками - это обязательное условие. Чтобы семена не заплесневели, перед проращиванием их замачивают с небольшим добавлением перекиси водорода. Это убивает патогенную микрофлору. Вообще плесень - главный враг микроогорода. Для борьбы с ней допускается использование фитобиотиков - препаратов на основе вытяжки из растений. Сегодня наука рассматривает их как одну из альтернатив антибиотикам, и, между прочим, на поприще производства фитобиотиков Крым далеко продвинулся. Непроросшие семена надо сразу удалить, иначе они станут источником гниения.

Дальше - сам огород. Он может быть с землей или с агроволокном, джутовыми ковриками, агроватой, наконец, просто с хлопчатобумажной тканью.

- Если используете в качестве почвы кокосовый субстрат, готовую к употреблению микрозелень нужно будет состригать, - делится опытом Антон. - Если же у вас чистая гидропоника и вместо почвы агроволокно, растения можно выдергивать с корнями и так с корнями есть. Они чистые, и в них очень много полезных веществ.

Для огорода в квартире важен микроклимат. Поэтому потребуется освещение, вентиляция и полив. Можно, конечно, использовать дорогое профессиональное оборудование, но, если его нет, не грех поначалу обойтись бытовыми вентиляторами и обогревателями. Отсутствие автоматического полива компенсирует та же агровата, а нужную влажность воздуха создадут сами растения в процессе жизнедеятельности. Выращивать на микрогрядке можно около 100 растений.

- Точно не стоит сажать ничего из семейства пасленовых, это картофель, томаты, баклажан, поскольку их микрозелень будет содержать опасный яд солонин, - предупреждает Антон. - Также лучше отказаться от тыквы и фасоли. От тыквы просто не получите удовольствия, ее молодая поросль горчит, а всходами фасоли можно и отравиться.

Зато к вашим услугам огромное количество злаковых, горох, кинза, амарант, подсолнечник и множество других культур. Еще один нюанс - лотки для выращивания. У GreenBox они небольшие, 13х18 сантиметров. Но это продиктовано скорее условиями помещения, где разбит огород, и требованиями бизнеса. Оптовым покупателям Антон продает готовые боксы, и цена оговорена исходя из такого размера. А вообще размер лотка для выращивания может быть таким, какой позволяют ваши жилищные условия. Главное не смешивать растения, потому что сроки созревания до товарной кондиции у них разные, от семи дней до месяца и более.

- Мы высадили щавель сорта "Кровавая Мэри", он уже месяц растет, но еще не готов к употреблению, - рассказал Антон.

Кстати, микрозелень уже можно купить не только на рынках, но даже в гипермаркетах крымской столицы. Здесь оптовая цена стандартного лотка - 80-100 рублей в зависимости от растения, на рынке за него попросят уже 150 рублей. Бизнес набирает популярность, растет конкуренция. Поработав около года в этом сегменте, Ковальчук с партнерами откорректировали вектор развития. Теперь они не только выращивают микрозелень, но и производят на продажу микрофермы. В них уже налажен автоматический полив, освещение "день-ночь" по таймеру и учтены прочие тонкости, чтобы максимально облегчить занятие и свести его к удовольствию. Стоит такая ферма от 15 тысяч рублей и производит она в месяц до 25 лотков свежих побегов. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность небольшого кафе, собственного дома или офиса.

- Даже у вас в редакции можно этим заниматься, - оглядывает помещение предприниматель. - Поверьте, наблюдать, как зарождается жизнь, как на твоих глазах растет и развивается растение, крайне увлекательно, и к тому же снимает стресс.

Прямая речь

Алиме Зарединова, временно исполняющая обязанности министра сельского хозяйства РК:

- Экономика аграрного сектора Крыма становится все более дифференцированной. Микрозелень - одна из уникальных ниш бизнеса, которая не требует больших финансовых вложений. Государственная поддержка на этот вид деятельности не предусмотрена. Можно только приветствовать стремление предпринимателей найти новое применение своим навыкам, предложить потребителям что-то необычное, но в то же время полезное. А будет она востребована или нет, это зависит от рынка.