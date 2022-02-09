Жители астраханского села после ремонта автотрассы оказались отрезанными от мира

Рыболовецкое село Зорино, в дельте Волги под Астраханью, буквально терпит бедствие. Его с трех сторон окружают реки, а единственный выезд на федеральную трассу, которым жители пользовались более полувека, после ремонта автодороги заградили отбойниками.

Из Астрахани до Зорино 72 километра по федеральной трассе и еще девять - по примыкающей к дороге грунтовке. Но на нее уже полгода как не съехать, обозначенный на интернет-карте поворот упирается в бетонное ограждение.

- Вот этим отбойником нас и отрезали от жизни, - охает коренная жительница Зорино Надежда Любимова, встречая корреспондентов "РГ" у барьера, за которым хорошо просматривается дорога к селу. Теперь, чтобы попасть в Зорино из города, надо оставить авто на трассе, перелезть через отбойник, а там позвонить кому-либо из жителей, чтоб подъехали и довезли до дома.

- Недавно у соседки Галины сердце прихватило, - продолжает Надежда Васильевна. - Скорую не вызвать. Слава богу, обошлось, а дальше что?

Магазинов и аптек в Зорино нет. За продуктами, на почту и к врачу сельчане ездят в соседнюю Сергиевку. Но если раньше путь занимал всего четверть часа, теперь можно и за полдня не управиться. "Жаль, что через отбоник не прыгают сами чиновники - все они живут в другом селе",- сожалеют зоринцы.

В советские годы здесь жили с полтысячи человек, работал рыбзавод, были клуб, пекарня и даже начальная школа. А сейчас из всей социнфраструктуры только кладбище. Но похоронить на нем проблема: врач, чтобы констатировать смерть, в село не попадет.

Раньше путь за продуктами занимал четверть часа, теперь - полдня

Борьбу за поворот к дому зоринцы начали еще год назад, когда только начался ремонт. Увидев, что съезд с трассы перегораживают земляным валом, сельчане обратились в астраханское отделение ОНФ. Активисты начали переговоры с местными властями и Управлением федеральных автодорог "Каспий", ремонтировавшим трассу. Но решить проблему не удалось, в сентябре на месте съезда поставили еще и отбойники.

- Это был стихийный съезд на грунтовую дорогу, которая когда-то там возникла, - прокомментировали ситуацию корреспонденту "РГ" в управлении автодорог "Каспий". - До капремонта трассы не было и ограждений. Но это противоречит законодательству, поскольку съезд не безопасен. Он не обустроен переходно-скоростными полосами. И теперь для открытия съезда нужно, чтобы муниципалитет представил проект строительства к нему безопасного подъездного пути, причем за счет собственного бюджета. К тому же, отметили в управлении, накануне капремонта дорожники согласовали работы с местными властями.

- Согласований не было никаких, - возражает Сергей Плотников, первый замглавы Лиманского района. По его словам, администрация района в течение года пыталась убедить дорожников, что обустройство съезда - зона их ответственности, но Упрдор "Каспий" стоял на своем.

До истины докопаться так и не удалось - подготовка к капремонту трассы велась в 2014 году, когда у руля в администрации были другие начальники. Муниципалитет, посоветовавшись с областным минстроем и минтрансом, решил строить съезд своими силами. Но дело это, как выяснилось, не быстрое: сперва надо обозначить будущие границы, выяснить, нет ли у участка других собственников, есть ли в этом месте коммуникации, произвести топографическую съемку... Словом, необходим проект, для выполнения которого райадминистрация обратилась в проектный институт. Те пообещали закончить работы до 10 марта. И только после этого муниципалитет должен подать заявку в Упрдор, чтобы получить разрешение на стройку. Но и это еще не финал. Так как трасса федеральная, документы придется согласовывать с Минтрансом России и только потом... нет, не строить, а заказывать проект строительства.

- Точные сроки сказать не смогу, - честно признается глава Лиманского района Михаил Гребенщиков. - Потом будет выделение средств, конкурсные процедуры... Финансирование рассматривается за счет районного бюджета, приблизительно - 9 миллионов рублей. Сумма немаленькая, проводим работу по поиску источников.

Поворот на село Зорино теперь перекрыл отбойник. Фото: Максим Коротченко

Вот так отбойник сегодня определяет, быть селу или нет? И как он появился на дороге, объяснений вразумительных нет. Причем случай, когда при строительстве федеральных трасс, на которое отводятся миллиардные инвестиции, страдают небольшие поселения, далеко не редкость. Вот хутор Валовый в Ростовской области. Раньше его жители ездили за лекарствами и продуктами в ближайший поселок Грушевская, что расположен в 14 километрах от хутора. Но теперь он значительно отдалился от валовцев. Дорогу разрезала новая магистраль. Чтобы добраться до Грушевской, валовцам нужно проехать сначала до трассы, потом по ней 20 километров совсем в другую сторону, до аэропорта, оттуда через десять километров попасть на дорогу М-4 "Дон" и снова, уже по федеральной трассе, двигаться обратно и доехать до места, где, наконец, обозначен съезд к Грушевской. Путь несчастных обитателей хутора увеличился на 37 километров...

...Зорино, Валовый и сотни других деревень и сел. Возможно, они слишком малы, чтобы о них помнили большие чиновники и не менее большие строители. Хотя и на трассах почему-то не забывают делать технологические съезды, например, к АЗС. Кто эти вопросы упустил, сказать трудно. Правда, активист ОНФ Владимир Бюдаев считает: чтобы чиновники не забывали о поселках вдоль трассы, съезды к ним должны быть обозначены как инвентаризационный объект и иметь кадастровый номер. Иначе отбойники погубят оставшиеся маленькие поселения, из которых сложена большая Россия.