Жительнице Урала помогли списать ошибочный долг в 21 миллион рублей

После вмешательства прокуратуры судебные приставы сняли арест с имущества жительницы Челябинска, ставшей должницей по ошибке. В личный кабинет Единого портала госуслуг поступило более семи тысяч уведомлений по 1517 исполнительным производствам в отношении нескольких сотен людей.

- Установлено, что по чужим задолженностям приставы вынесли в отношении пострадавшей 16 постановлений о наложении запрета на регистрационные действия с принадлежащими ей домом и земельным участком, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

По итогам проверки руководителю УФССП внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, 12 должностным лицам территориального подразделения объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Как выяснилось, чужие долги на челябинку посыпались из-за номера одного из документов, фигурировавшем во всех исполнительных производствах должников. Каким образом он туда попал, еще предстоит выяснить. Вероятно, произошел какой-то сбой в программном обеспечении.

После вмешательства прокуратуры арест на имущество пострадавшей снят. Причем, по словам женщины, новые уведомления о чужих долгах в ее личный кабинет с 3 февраля не поступали. Вероятно, ошибку нашли и устранили, и инцидент можно считать исчерпанным.