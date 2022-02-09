Что было главной проблемой уральского бизнеса в 2021 году

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) обнародовал итоги опроса, который объединение работодателей традиционно проводит среди руководителей заводов, вузов, предприятий общепита, торговли, транспорта и других сфер, представленных в регионе. По их оценке, 2021 год оказался для бизнеса гораздо благоприятнее предыдущего.

В целом картина весьма позитивная, а в сравнении с 2020-м - вообще радужная. К примеру, количество компаний, зафиксировавших ухудшение экономического состояния, сократилось в шесть раз, в то время как число респондентов, отметивших положительную динамику, выросло втрое. Однако воспринимать эти оптимистичные цифры следует сдержанно, ведь сравнение идет с откровенно тяжелым периодом, отмечает первый вице-президент СОСПП Александр Породнов. К тому же не весь бизнес оправился от кризиса.

Интересно, что в исследовании сопоставляются не только итоги разных лет, но и прогнозы на следующий период. Так вот, от 2021-го предприниматели Среднего Урала ждали большего: в конце 2020 года 42,3 процента директоров надеялись на улучшение ситуации в своей фирме, но такой результат получили лишь 34 процента. Впрочем, тех, кто работает стабильно, без отрицательной динамики, оказалось больше, чем предполагалось, и в сумме доля устойчивых компаний превышает 80 процентов - это хороший показатель. К слову, прогнозы на 2022-й еще лучше: 91 процент респондентов надеется на развитие либо стабильность.

В минувшем году существенно изменился перечень наиболее острых проблем, мешающих бизнесу: на первое место с результатом 60,4 процента вышло повышение цен поставщиками, на второе (51,5) - недостаток квалифицированных кадров. Этот раздел опроса - очень чувствительный инструмент, считает директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. Годом ранее в топе было сокращение платежеспособного спроса из-за пандемии, в 2019-м бизнес беспокоило введение новых налогов и сборов, а в 2018-м - высокие административные барьеры. Сейчас ситуация с барьерами и проверками надзорных органов более благоприятная, но вот инфляция в промышленном секторе действительно пугает - она значительно выше потребительской. Это означает, что цифры статистики нужно воспринимать с существенной поправкой. Так, приводит пример Лаврикова, объемы отгрузки в добывающем секторе составили 183 процента к предыдущему году, в обрабатывающем - 125. Но если убрать инфляцию, то индекс физического объема не столь позитивен - соответственно 103,4 и 97 процентов. То есть обрабатывающие производства, составляющие почти треть региональной экономики, даже снизили выпуск.

Однако, по мнению директора Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ Дмитрия Толмачева, если проблема цен конъюнктурна, то кадровый дефицит - это долговременный тренд, оказывающий влияние на экономическое развитие всего региона. Недаром этому вопросу уделяют серьезное внимание и работодатели, и власти, в частности, при обсуждении стратегии социально-экономического развития Свердловской области - сейчас разрабатывается ее актуализированный вариант до 2035 года.

Еще одно новшество нынешнего опроса - впервые в нем появился раздел, посвященный ESG. Эта тема для Урала, где сосредоточены металлургические и обрабатывающие предприятия-экспортеры, очень актуальна (осенью 2021 года в СОСПП даже создана комиссия по устойчивому развитию и ESG-повестке). Правда, пока на практике эти принципы применяют лишь крупнейшие компании региона, но опрос показал, что тема интересна большинству, хотя многим пока и не совсем понятна. При этом промышленников беспокоит отсутствие системы раскрытия нефинансовой отчетности и стимулов со стороны государства для компаний, исповедующих принципы ESG: налоговых преференций, доступа к госзаказу, софинансирования социальных проектов и т. д. Бизнес заинтересован и в продвижении на внешние рынки, и в улучшении условий для своих работников, и в развитии территории присутствия. И, взяв на себя дополнительную ответственность, он хочет ощущать поддержку власти.

Прямая речь

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

- Малый и средний бизнес, сфера обслуживания пострадали в пандемию больше всего. Были приняты беспрецедентные меры поддержки, во многом благодаря им МСП удалось выжить в столь непростое время. Но ведь вслед за кризисом всегда идет развитие. Многие научились работать дистанционно, а это новые возможности. Я рад, что наших крупных компаний ограничения почти не коснулись. Мы сделали серьезные шаги по развитию строительной отрасли. И это, в свою очередь, даст кумулятивный эффект.