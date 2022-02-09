Как январские события в Казахстане отразятся на экономике Урала

- Спусковым крючком может стать разрушение социокультурных корней, - отмечает он. - И, хотя, на первый взгляд, к экономике это отношения не имеет, причинно-следственная связь здесь прямая. Казахстан - страна обширных пространств и контрастов. Южная и северная его части имеют большие социально-экономические отличия. Север со времен освоения целины не просто примыкал к Уральскому экономическому району, а, по сути, входил в него, и это определило характер наших экономических связей на последующие десятилетия. Интегрированное пространство образуют приграничные регионы по обе стороны границы.

Почему эти территории тяготеют друг к другу?

Сергей Гордеев: В экономике Казахстана я бы выделил два уровня. Первый - предприятия национального масштаба, компании горнодобывающей отрасли. Соседи не имеют промышленности полного цикла. Страна поставляет промежуточные продукты и сырье - нефть, уголь, металл. Эффективно развиваться эта экономика может лишь во взаимодействии с другой, ей необходимы потребители, которые доведут промежуточный товар "до ума". Так, в Челябинскую область поставляются угли, которые используются в местной энергетике. Сырье составляет значительную часть нынешнего товарооборота.

Но есть и второй пласт, относящийся к трансграничной экономике, которая прежде всего опирается на аграрно-промышленный комплекс. На Урал отправляются зерновые, молочная продукция. Присутствие казахстанского молока на челябинском рынке вообще расценивается как индикатор стабильности. Доля продовольственных товаров, конечно, уступает сырьевому экспорту, но зато напрямую влияет на качество жизни нашего населения, обеспечивая конкурентную среду на продовольственных рынках. В мелкой рознице Челябинска молоко из соседней страны в какой-то степени выступает демпфером цен, и это тоже нельзя сбрасывать со счетов, анализируя последствия недавних событий.

Они могут повлиять на свертывание приграничного товарооборота?

Сергей Гордеев: Немедленных изменений мы, конечно, не увидим, но в перспективе не исключено. И связано это может быть с постепенным вымыванием нынешнего населения Северного Казахстана - преимущественно русскоязычного, изменением социокультурного ландшафта, если место выбывших займут выходцы с казахского юга, люди с другим менталитетом и экономической ориентацией. Южные области сегодня испытывают влияние мощного и амбициозного Китая, других приграничных стран этого пояса. А север исторически является крупным технологическим и торговым партнером Урала, который поставляет туда различную технику, оборудование, комплектующие и другую продукцию. Однако экспансия Поднебесной быстро может распространиться и на эти северные районы, если возникнет подходящая среда, произойдет ротация населения и специалистов.

Это просто теория или есть уже определенные звоночки?

Сергей Гордеев: На практике обычно все развивается так: выходцы из сельской глубинки перебираются в малые города, жители которых, в свою очередь, стремятся в мегаполисы. Характерно это и для приграничного севера Казахстана. Если судить по идентичным районам Челябинской области, очень похожим по численности, структуре экономики, природным условиям, вырисовывается такая картина: ежегодный отток сельского населения составляет 5 процентов, обратный приток - 3-4 процента. Молодежь едет учиться в города, но, получив образование, возвращается лишь часть. Как и люди, сменившие местожительство в поисках лучшей доли, но не выдержавшие конкуренции.

Хотя у приграничной миграции есть и свои особенности. Путь сельских жителей Северного Казахстана, доля которых в общей массе населения примерно 45-55 процентов, пролегает через свои областные центры. Миллионников среди них нет, и, казалось бы, это конец пути, возможности социальных лифтов для переселенцев на том заканчиваются. Однако потенциал Уральского экономического района открывает для них трансграничные коридоры, переориентируя миграционные потоки в сторону более крупных уральских центров. Как показывает практика, особой популярностью у приезжих пользуются наиболее "богатые" Тюмень и Екатеринбург. В 2019-м их миграционный прирост за счет стран СНГ превышал соответственно 5 и 8 тысяч человек. По этому показателю они обогнали ближайшие к границе Челябинск и Оренбург. Другие города - Курган, Уфа, Пермь - пока практически выбыли из миграционного процесса, но все может быстро поменяться.

Потому что потрясения разгоняют миграцию, добавляют ей скорости?

Сергей Гордеев: И снижают возвратные потоки. Другими словами, "невозвращенцев" становится больше. Если возврат населения прекратится вовсе, за десятилетие в Северном Казахстане недосчитаются половины жителей. Сейчас там проживает более трех миллионов человек. Значит, уехать может более миллиона.

Соседи не имеют промышленности полного цикла, поставляют промежуточные продукты и сырье. Эффективно развиваться эта экономика может лишь во взаимодействии с другой

Правительство республики сегодня говорит о мерах социальной справедливости, которые должны стабилизировать обстановку. Но насколько все получится? Экспортный рынок угля, в частности, может скукожиться из-за падения спроса, вызванного мировой политикой декарбонизации. Кому будет нужна энергия с большими издержками в виде углеродного налога? А это удар по национальной экономике, сокращение социальных возможностей.

С другой стороны, беспорядки нанесли большой урон городскому хозяйству Казахстана, и восстанавливать там в первую очередь, скорее всего, будут пострадавшие более проблемные южные районы. Тогда север также останется в положении Золушки, на остаточном финансировании, что неизбежно скажется на инфраструктуре, качестве жизни. А стоит, к примеру, срезать затраты на здравоохранение, и, считайте, миграционный процесс получил новый непроизвольный толчок. Наконец, третье - разрушение языкового пространства, которое было запущено переходом Казахстана на латиницу. Последствия этого станут заметнее, когда к управлению придет новое поколение менеджеров, для которого русский алфавит - чужой. Это означает, что формирование новых казахстанских элит выберет иной, нежели в недалеком прошлом, маршрут, и для русскоговорящих областей это также дестабилизирующий фактор.

Но Уралу все это чем грозит? У нас и так есть специальные программы переселения соотечественников. Сейчас, к примеру, регион приглашает медицинских работников.

Сергей Гордеев: Здесь важны масштабы. Избыточный приток мигрантов способен усилить не только конкуренцию на рынке труда, потеснить местных жителей, но и социальную нагрузку. Даже индустриальные регионы не могут пока похвастать избыточной инфраструктурой для приема гостей. Кроме того, эффективная экономика вообще не терпит скачков и хаоса, они приводят лишь к снижению качества жизни. Поэтому важно способствовать устранению самих причин приграничной разбалансировки, отдав предпочтение управляемой трансформации. Действительно, у нас есть рамочные соглашения о трансграничном взаимодействии. Нужно наполнять его новым содержанием.

Расширение сотрудничества поможет сохранить общий дружественный фон?

Сергей Гордеев: Многие вопросы лежат в плоскости межгосударственных отношений, однако определенную роль могут сыграть сами приграничные территории. В Актюбинской области, к примеру, структура Русской медной компании, строящей бизнес на Урале, занята добычей и производством концентрата меди и цинка, а корпоративная общность - это фактор стабилизации. Или взять образование. Количество студентов из Казахстана в России в последние годы сократилось в 3-4 раза. Между тем переориентация на вузы Китая и других стран для наших соседей наверняка не оптимальный вариант. Лучше все-таки обучаться на родном языке, и Челябинский госуниверситет способствует этому, развивая свой филиал в Костанае. Он крупнее многих местных вузов, там обучаются до 5 тысяч человек. Широкий охват российским образованием также способствует сохранению единого социокультурного пространства и формирует группу специалистов, с которыми мы будем иметь дело, осуществлять экономические, социальные, культурные проекты. Буквально на границе, в Челябинске и Троицке, находится крупный Южно-Уральский аграрный университет, который также может воспитывать кадры для трансграничного сотрудничества, не говоря уже об учреждениях среднего профессионального звена. Этими возможностями надо пользоваться - на кону миллиардные перспективы.

Готовы ли регионы участвовать в судьбе иностранного бизнеса? Ведь казахстанские аграрии - конкуренты местным хозяйствам.

Сергей Гордеев: Здесь все-таки уместнее говорить не о регионах, а о региональных отраслевых группах, которые, конечно, имеют свои интересы. Наверное, поставщики курятины или свинины не очень обрадовались бы посягательству на свои традиционные рынки. Но так уж устроено: частный успех местного бизнеса еще не означает рост благосостояния всех земляков, поскольку успех может быть достижим за счет повышения цен на товары и снижения качества жизни большинства. Тогда как общая задача сегодня ставится прямо противоположная - борьба с бедностью, формирование конкурентного рынка с минимальными ценами для населения, поэтому появление новых практик сотрудничества хорошо ложится в эту задачу, "цементируя" единое экономическое и социокультурное пространство. Межрегиональные процессы инерционны, они могут долго тлеть, но лучше с ними все-таки не затягивать.

Кстати

На Южном Урале реализуется программа "Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом". Она позволяет принимать переселенцев независимо от того, какая ситуация складывается в Казахстане.

- Мы стремимся к увеличению притока соотечественников и в 2022 году, поскольку это выгодно, - пояснили в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

По данным управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области, в 2021-м на Южный Урал по этой программе прибылое 6439 человек, что превысило плановый показатель более чем в 2,4 раза и оказалось выше результата 2020 года на 2258 человек, или на 54 процента.

Между тем

Республика Казахстан в 2022 году станет страной-партнером международной промышленной выставки "Иннопром", которая пройдет 4-7 июля в Екатеринбурге. Тема выставки и деловой программы - "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры".

- Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился на 30 процентов. И уже сейчас российские инвесторы, работающие в Казахстане, участвуют в проектах объемом около 36 миллиардов долларов. У нас отличные перспективы для сотрудничества в таких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, информационные технологии. Уверен, что "Иннопром-2022" поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений, - отметил глава оргкомитета выставки министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.