Курганский тренер-энтузиаст увлекла детей фигурным катанием

В городе Щучье готовятся к фестивалю "Принцесса льда". На праздник собираются все, кто умеет стоять на коньках, приезжают гости из окрестных сел и других районов. Гвоздем программы станут показательные выступления юных фигуристок. Такие ледовые шоу проводят далеко не во всех городах Зауралья, не говоря уже о сельской глубинке.

- Я пока зашнурую правый конек, а ты расправь язычок в левом, - помогает внучке перед тренировкой в раздевалке Сергей Ваганов.

Почти каждый вечер после основной работы Наталья проводит с воспитанниками на корте. Занятия в клубе бесплатные

Ульяне скоро шесть лет. Она уверенно чувствует себя на льду, что, впрочем, неудивительно: дедушка у нее - тренер хоккейной команды.

- У нас на хоккей ходят девочки, поэтому я сначала предложил внучке записаться в мою секцию, - рассказывает Сергей Ваганов. - Нет, говорит, хочу на фигурное катание к Наталье Владимировне.

Наталья Ушакова - тренер клуба "Щучанские коньки". Вспоминает, как когда-то и свою дочь Машу поставила в шесть лет на лед. Они тогда жили в Кургане. Поехали как-то на Центральный стадион, взяли инвентарь напрокат, и у Маши почти сразу получилось. В Щучье, куда они перебрались, секции фигурного катания не было. Сначала Наталья тренировала дочь сама. Коньки она обожала с детства. Правда, тогда не так много кортов было, мастерство детвора оттачивала на замерзших лужах. Вечером смотрели по телевизору выступления знаменитых фигуристов, а днем пытались повторить их трюки.

Маша очень быстро усвоила мамины уроки, и Наталья стала возить дочь по выходным к профессиональному тренеру в Челябинск. Тренер давал домашние задания, а они с дочерью по вечерам их отрабатывали на корте. Потихоньку к ним начали подтягиваться другие любители фигурного катания. Так образовался кружок, потом - секция, которая вскоре переросла в спортивный клуб. Сейчас в нем постоянно занимаются около двадцати человек. Зимой дети на коньках, а летом - на роликах. Появилась своя роллер-школа.

Увидев, как ребятишки тянутся к Ушаковой, в районной администрации предложили ей полставки инструктора. Чтобы соответствовать статусу, Наталья вдобавок к высшему техническому образованию получила диплом тренера. Почти каждый вечер после основной работы она проводит с воспитанниками на корте. Занятия в клубе бесплатные.

- Фигурное катание и роллер-спорт - дорогое удовольствие, - говорит Наталья. - Одна экипировка сколько стоит! Поэтому только желания ребенка мало. Нужна поддержка родителей. Без них не видать нам ни поездок на соревнования, ни фестиваля. Родители помогают во всем: чистят лед на корте, шьют костюмы, некоторые мамы и папы даже встали на коньки.

- У нас в клуб ходят две дочери - Анастасия (12 лет) и Юля (6 лет), - рассказал Анатолий Пушкарев. - Причем Настя, как и Юля, начала заниматься на роликах с детсадовского возраста. Со старшей дочерью ездим на региональные и межрегиональные соревнования. Занимаем призовые места. Успешно выступили в Уфе и Челябинске, были в Омске на открытом Кубке Сибири, на фестивале в Самаре. Зимой школьникам, особенно когда они на дистанте, в свободное время нечем заняться, поэтому фигурное катание выручает. Главное - детям нравится.

У Елены Волосниковой на тренировки ходит племянница Саша Климчук, тетя ее опекун. Девочка очень музыкальная, может самостоятельно придумать программу и скорректировать ее с наставником. По словам Елены, клуб приглашает профессионалов из других городов и сам охотно ездит к ним в гости. В Щучье проводили мастер-классы тренеры из Самары и Санкт-Петербурга, ребята были на сборах в Челябинске. Наталья Ушакова и сама уже делится опытом. Она - частый гость в соседней Шумихе.

А сейчас подопечные Натальи шлифуют программу к зимнему фестивалю.

- А ведь было время, когда мне говорили: ну какая у нас может быть "Принцесса льда"? - с улыбкой вспоминает Наталья Ушакова.

Оказывается, еще как может! В фестивале участвуют как опытные фигуристы, так и те, кто только-только научился стоять на коньках, и проигравших нет. Сделает малыш под музыку "фонарик" - и сразу шквал аплодисментов: знатоки понимают, как сложно выполнить простейший элемент. Фигуристам вручают подарки, а некоторым даже бросают на лед мягкие игрушки. Все по-настоящему, как на больших соревнованиях.