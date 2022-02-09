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09.02.2022 15:33

На Урале власти финансово поддержат развитие мелиорации

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 30(8678)
Более 4,6 миллиарда рублей на поддержку свердловских аграриев направили в прошлом году из федерального и областного бюджетов. В нынешнем снижать уровень субсидий не планируется, а львиная доля - 3,3 миллиарда - уже заложена в областной казне.

- В конце 2021 года была введена дополнительная мера для нивелирования последствий засухи - около 600 миллионов рублей. В этом году в марте начнем выплачивать так называемую погектарную поддержку на подготовку к посевной: закупку удобрений, ГСМ и семян, - сообщил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Только в одном хозяйстве региона сохранилась система полива овощей открытого грунта, и та нуждается в реконструкции

По его словам, зависимость помощи от площади посевов стимулирует сельхозпроизводителей обрабатывать как можно больше земли. В этом году региональный минсельхоз намерен убедить хозяйства увеличить посадку картофеля и овощей, входящих в так называемый "борщовый набор", - капусты, лука, свеклы, моркови.

Именно по "борщовой заправке" засуха ударила наиболее сильно: в некоторых хозяйствах не собрали и половины планируемого урожая. На сегодня, по данным министерства, область обеспечена картофелем на 95 процентов (обычно - более ста), остальными овощами - только на 40. Дефицит неизбежно сказывается на ценах: морковь и капуста, по данным экспертов, еще в прошлом году подорожали на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, и рост продолжается. По данным Свердловскстата, картофель только за первую неделю 2022 года подорожал на 4,9 процента, морковь - на 5,6, капуста - на 7,6, лук - на 2,6.

Чтобы не только посеять больше, но и вырастить, и сохранить собранный урожай, власти обещают поддержать предприятия, готовые вкладываться в технологии мелиорации и строительство современных овощехранилищ.

На Южном Урале вырастет господдержка сельского хозяйства

- Предоставляется субсидия на покупку новой техники и оборудования. За два года из бюджета выделено 44 миллиона рублей на приобретение комбайнов для уборки картофеля и моркови, оборудования для овощехранилищ, - привел данные Бахтерев.

В ведомстве признают: проблему мелиорации быстро решить не удастся - слишком продолжительной была пауза. И дело не только в том, что цена неподъемна для небольших сельхозпроизводителей. Эти проекты связаны с прокладкой водных сетей: они требуют не только инвестиций, но и дополнительных согласований в нескольких инстанциях. Только период проектирования и получения разрешения может растянуться на 2-3 года. На данный момент только в одном из хозяйств региона сохранилась система полива овощей открытого грунта, и та нуждается в реконструкции. Так что холодный душ в жаркий сезон уральская капуста получит нескоро.

С овощехранилищами в регионе ситуация менее напряженная. Сегодня имеются мощности почти на 233 тысячи тонн, что составляет более 95 процентов от необходимого объема. Но необходима установка современного оборудования (систем кондиционирования, поддержания оптимального температурного режима) для длительного, как минимум до июня, сохранения урожая. Господдержка этого направления серьезная - возмещается до 50 процентов затрат. Только в прошлом году два крупных сельхозпредприятия - "Белореченский" и "Даждь" - получили более 30 миллионов рублей.

- Наши объемы хранения сегодня рассчитаны на 50 тысяч тонн продукции. К осени планируем запустить новую очередь овощехранилища, чтобы обеспечивать земляков качественными овощами и картофелем, - сообщил руководитель "Белореченского" Александр Кожевников.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Господдержка АПК

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