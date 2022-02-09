Регистрация объектов ИЖС по дачной амнистии выросла более чем в два раза

Вдвое больше объектов зарегистрировал Росреестр по дачной амнистии в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Был проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав в отношении 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, это на 128% больше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 114,3 тысячи, сообщает пресс-служба Росреестра.

Активнее всего дома регистрировали в Свердловской области (14,3 тысячи), Татарстане (13,2 тысячи), Ставропольском крае (12,3 тыс.), Белгородской области (10,4 тыс.) и Иркутской области (9,4 тыс.).

До 1 марта 2026 года государственный кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, построенный на участке для садоводства, ИЖС или личного подсобного хозяйства, допускается на основании только технического плана и документа о правах на участок. Уведомление о планируемых строительстве, реконструкции объекта и об окончании работ не требуется.

С 2006 года в рамках дачной амнистии были зарегистрированы 4 млн жилых объектов. При этом общее количество объектов составило более 14 млн, но среди них не только дома, но и земельные участки, а также бани, гаражи, хозпостройки и другие нежилые строения.

Всего в России в 2021 году было построено около 92,6 млн кв. м жилья. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Из них на многоквартирные дома приходится 43,5 млн кв. м (в 2020 году было примерно столько же - 42,383 млн кв. м), на индивидуальные жилые дома, в том числе и дачи - 49,1 млн кв. м (в 2020 году 39,8 млн кв. м). Рост ИЖС, как ранее отмечали эксперты, отчасти объясняется программой по подключению домов к газоснабжению - обратиться за бесплатным подключением можно, только если дом официально зарегистрирован.