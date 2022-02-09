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09.02.2022 12:17
Рубрика: Общество

Самый большой ледник Полярного Урала уменьшился на "270 пятиэтажек"

Текст: Елена Мационг (ЯНАО)

Площадь самого большого на Полярном Урале ледника ИГАН всего за полвека уменьшилась более чем в два раза. И только за последний год он потерял в объеме три миллиона кубометров. Это равно примерно 270 пятиэтажным домам на три подъезда.

Фото: HANDOUT / NASA / AFP
Ученые предупредили о расколе и таянии самого широкого ледника в мире

К такому выводу пришли ученые Научного центра изучения Арктики, МГУ и Института географии РАН, проведя замеры ИГАНа. К слову, так ледник назвали 58 лет назад в честь Института географии академии наук. Открыл его советский гляциолог Леонид Долгушин. Но тогда изменение климата проходило еще не так стремительно. Как отмечает заведующий сектором охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Роман Колесников, особенно интенсивно повышение температуры и таяние ледников проходит с 2010 года.

В целом за последние 50 лет среднегодовая температура воздуха на Ямале выросла на 3,5 градуса. За эти годы полностью растаял ледник под названием МГУ, который по объему практически не уступал ИГАНу, просто был более вытянут в длину. Как отмечают ученые, к 2020-му году от него осталось только небольшое озерцо.

Специалисты не исключают, что лет через десять и от ИГАНа останется мокрое место. При этом, как отмечают ученые, сейчас в долине, где расположен ИГАН, толщина снега лавиноопасная. Весной туристам нужно быть очень осторожными.

Изменения климата отражаются и на ландшафтной структуре в Арктике, что показали наблюдения на полигонах в Надымском и Тазовском районах Ямала. Площадь озер там за полвека уменьшилась почти в полтора раза, идет интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв. Резко увеличивается и риск природных пожаров.

В регионах Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Климат на Земле

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