В Челябинске нашли деньги на реконструкцию очистных сооружений

Правительственная комиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию очистных сооружений в областном центре, сообщили в правительстве региона. Таким образом, Южный Урал стал одним из первых субъектов в стране, кто воспользовался новым инструментом поддержки - льготным займом из средств Фонда национального благосостояния.

Теперь у Челябинска появился шанс получить такие же современные очистные, как в Екатеринбурге. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На реализацию проекта фонд выделил 1,15 миллиарда рублей. Еще 286 миллионов будет направлено из областного бюджета и ресурсов МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" (МУП ПОВВ) Челябинска на модернизацию сооружений механической очистки воды и обработки осадков.

Очистные были построены в 1957 году, а последние работы по их модернизации проводились в 1984-м: мощности устарели физически и технологически.

- Удивительно, что столько лет не подходили к решению одной из важнейших задач для Челябинска, - отметил глава региона Алексей Текслер. - Очистка сточных вод крайне важна для города.

Попытки подступиться к устранению проблемы власти уже предпринимали. Так, в июле 2019 года во время визита в одну из школ самого многострадального с точки зрения атмосферного влияния Металлургического района Текслер, тогда еще в ранге исполняющего обязанности губернатора, обратил внимание руководства города на неприятный запах, исходящий с сооружений на противоположной стороне Свердловского тракта.

- Надо наметить план, просчитать, что по средствам. Когда едешь в Екатеринбург, каждый раз в этом месте запах стоит, и все знают. И много десятилетий одно и то же, - возмутился губернатор и поручил мэру Наталье Котовой разобраться в ситуации.

Между тем в отношении МУП возбудили несколько административных дел. В сентябре 2020-го арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность ранее принятого решения о погашении предприятием крупной задолженности - за несанкционированное размещение на городской свалке под видом инертных материалов вредных осадков, которые образуются после механической и биологической очистки сточных вод. В декабре того же года - новая неприятность: арбитраж Челябинской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с МУП более 1,1 миллиарда рублей в счет компенсации причиненного природе вреда. Как сообщили тогда в природоохранном ведомстве, итогом рассмотрения дела станет реконструкция очистных сооружений, которая включает пять этапов и затронет все блоки очистки сточных вод и объекты обработки осадка. Это, подчеркивалось, позволит обеспечить соблюдение самых жестких из существующих показателей качества воды. Стоимость работ оценили тогда более чем в 6,3 миллиарда рублей.

Очистные были построены в 1957 году, а последние работы по их модернизации проводились в 1984-м

Пока обсуждались оргмоменты, прозвенел еще один звонок. В июле 2021-го природоохранное ведомство заявило о новых санкциях в отношении МУП ПОВВ - за выброс сероводорода в атмосферу. А в августе Центр экологического мониторинга опять зафиксировал экстремальное превышение содержания в воздухе этого вредного вещества - около 30 ПДК. Областное минэкологии даже уведомило об опасности жителей, порекомендовав им сократить пребывание на улице. Впрочем, в городской администрации тогда уверили, что очистные не имеют отношения к залповому выбросу - нештатных и аварийных ситуаций на территории МУП не было.

Так или иначе, но комплекс по очистке сточных вод превратился в источник постоянного негатива. И все же городские власти вначале решили попробовать "косметические" меры, так сказать, экономвариант, - прибегнуть к распылению на иловых площадках и прилегающих участках специального реагента, который должен отбивать дурной запах.

Однако одержать победу над сточным "парфюмом" малой кровью не удалось, и мэр заявила, что выполнено проектирование модернизации очистного комплекса, но цена вопроса абсолютно неподъемная, поэтому областной центр, не имеющий возможности собрать подобную сумму из своих источников, попросит о помощи. В октябре 2021-го было объявлено, что объединение водоснабжения и водоотведения Челябинска подало заявку в федеральный Фонд ЖКХ на получение льготного кредита под перестройку очистных. Главной задачей стал поиск источников финансирования, он завершился через несколько месяцев.

- Теперь решение принято, - констатирует глава региона. - Мы приступаем к реконструкции, которая включает и большое количество объектов нового строительства. В течение двух лет этот проект будет реализован.

В результате воздух в Челябинске улучшится, качество очистки сточных вод возрастет. Еще один плюс - реконструкция откроет перспективу для возведения в областном центре нового жилья: около 600 тысяч квадратных метров до 2030 года. Ведь можно будет задействовать те площадки, которые попадали в "зону поражения" "ароматного" объекта.

Как подчеркивают эксперты, ныне большое внимание уделяется изменению внешнего облика городов, для чего проектируются новые кварталы и благоустраиваются общественные пространства. При проведении таких работ повышенная нагрузка ложится на коммунальные сети, поэтому от обновления этой инфраструктуры зависит градостроительный потенциал, обеспечение комплексного развития территорий. Кроме того, замена устаревшего оборудования и применение современных технологий помогают экономить на оплате коммунальных услуг.